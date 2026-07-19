Muere una persona tras ser golpeada por las hélices de una embarcación en La Palma

Una persona ha fallecido este domingo tras sufrir heridas causadas por las hélices de una embarcación de recreo en aguas de la costa oeste de La Palma, en el municipio de Puntagorda, según ha confirmado la Guardia Civil.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) recibió el aviso por una persona que había sufrido heridas de hélice. La sala operativa del 1-1-2 activó en un primer momento al helicóptero del Grupo de Emergencias y Seguridad (GES), una lancha semirrígida de bomberos y a agentes de la Guardia Civil.

El suceso movilizó a distintos servicios de emergencia después de recibirse el aviso por un grave accidente marítimo. Debido a las características del hecho, la investigación ha sido asumida por agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil, que se encargan de determinar cómo ocurrió el accidente y qué factores pudieron intervenir en el siniestro.

Según la información disponible, el cuerpo habría quedado atrapado bajo la embarcación, por lo que los equipos de emergencia trabajan para poder recuperarlo. Para ello, bomberos del parque de La Laguna se han desplazado hasta el lugar y deberán realizar una inmersión.

La embarcación implicada, remolcada al Puerto de Tazacorte

La embarcación de recreo implicada en el accidente está siendo remolcada al Puerto de Tazacorte, mientras continúan las actuaciones de los servicios de emergencia y de los agentes encargados de la investigación.

Tras el aviso, se activó un dispositivo en la zona en el que participaron diferentes recursos. Entre ellos, un helicóptero de la Guardia Civil, efectivos del Servicio de Bomberos de La Palma y personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), coordinado a través del 112 Canarias.

También intervinieron agentes de la Policía Judicial y de la Policía Científica de la Guardia Civil, responsables de las primeras actuaciones relacionadas con la investigación del suceso.

El patrón del barco, atendido por una crisis de ansiedad

Además de los trabajos para recuperar el cuerpo, los servicios sanitarios fueron requeridos para asistir al patrón de la embarcación, que sufrió una crisis de ansiedad tras el accidente.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia para prestar atención sanitaria. Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado del patrón ni sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el accidente.

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para reconstruir los momentos previos al impacto con las hélices y determinar la posición de la víctima y de la embarcación en el momento del suceso.