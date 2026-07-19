Encuentran en Tenerife el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición

El cadáver de un hombre fue encontrado en Tenerife en avanzado estado de descomposición y ahora la Policía Nacional trata de determinar las circunstancias en las que falleció.

Los restos aparecieron en el interior de una cueva en una zona costera del área metropolitana.

El cuerpo de una persona fue localizado durante la tarde del pasado viernes en un barranco en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Cerca de Costanera

De forma concreta, los agentes del cuerpo de seguridad se trasladaron hasta un paraje situado entre las urbanizaciones Costanera (El Rosario) y Acorán (Santa Cruz de Tenerife), en las proximidades del límite territorial de ambos municipios.

Las primeras hipótesis apuntan a que se trata de un varón, aunque para determinar con certeza este dato, así como su identidad, habrá que esperar a los resultados de las pruebas de ADN.

La investigación de este asunto fue asumida por agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Estos profesionales de la Brigada Provincial de Policía Judicial tratan de determinar si el fallecimiento de dicha persona ocurrió aproximadamente hace unos cuatro meses.

Una de las líneas de trabajo de los investigadores es que el cadáver corresponde a un hombre que hasta ahora figuraba como desaparecido.

Nuevo suicidio en el Mamotreto

Además, en la misma jornada del pasado viernes, un hombre falleció después de que presuntamente se precipitara desde el edificio abandonado conocido como Mamotreto de Añaza.

Las diligencias por este asunto también fueron asumidas por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. En este último servicio intervinieron bomberos del Consorcio de Tenerife destinados en el parque de Tomé Cano.

Este suicidio se produjo horas después de que un negociador de la Policía Nacional evitara otra muerte voluntaria en la citada obra abandonada del litoral de Santa Cruz.

Acceso

Cabe recordar que, a finales del año pasado, una menor de trece años de edad falleció después de caer desde unas cinco plantas de altura en el interior de dicha estructura.

A pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento de Santa Cruz por cerrar el acceso a dicha obra inacabada, sobre todo después del fallecimiento de la adolescente, algunas personas consiguen entrar y acceder a cualquier planta, e, incluso, a la azotea.