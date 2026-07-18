Estabilizado el conato de incendio declarado en Masca

El conato de incendio declarado este sábado en el barranco de Masca, en el municipio tinerfeño de Buenavista del Norte, se encuentra estabilizado, aunque los efectivos de emergencia continúan trabajando en la zona para enfriar el terreno y evitar posibles reproducciones.

El aviso se recibió sobre las 12:00 horas en la Sala de Control del CECOPIN de Tenerife por un incendio forestal en la zona conocida como Lomo del Medio, en El Turrón, dentro del entorno de Masca. Las llamas afectaron a un área de cañaveral y retama en un punto de difícil acceso y han quemado cerca de una hectárea de terreno, según la información facilitada por el Cabildo de Tenerife.

El fuego se declaró en las proximidades de algunas viviendas, situadas a unos 50 metros de la zona afectada, aunque no ha sido necesario realizar desalojos. La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destacó que lo más importante es que el conato ya está estabilizado, mientras el operativo continúa desplegado para rematar la intervención.

La Guardia Civil detiene al presunto autor en menos de dos horas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 69 años, vecino de la zona, como presunto autor del incendio declarado este sábado en Masca. La actuación fue realizada por agentes pertenecientes al Puesto Principal de Icod de los Vinos, que lograron localizar y arrestar al sospechoso en menos de dos horas desde el inicio del fuego.

El presunto autor habría prendido dos focos, que ya han sido extinguidos por los equipos de intervención. Además, los efectivos de extinción permanecen en el lugar realizando labores de refresco para evitar que el fuego se reactive.

El detenido pasará a disposición judicial una vez finalice la instrucción de las diligencias correspondientes.

El conato de incendio de Masca ya se encuentra estabilizado / Guardia Civil

La alcaldesa de Buenavista del Norte apunta a una quema de rastrojos

La alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva García, explicó en Radio Canaria que el conato declarado en el entorno del barranco del sendero de Masca habría sido provocado por un vecino que estaba quemando rastrojos.

García indicó que el fuego se encuentra estabilizado y que los equipos desplegados siguen trabajando para enfriar la zona. La regidora confirmó además que, pese a la cercanía de algunas viviendas, no ha sido necesario desalojar a ningún vecino.

Como medida preventiva, se procedió al cierre de la carretera para facilitar el trabajo de los efectivos de emergencia y garantizar la seguridad tanto de los vecinos como de los equipos que intervienen en la extinción.

Tres helicópteros y una veintena de medios en la zona

Desde el primer momento, el Cabildo de Tenerife activó un amplio dispositivo para hacer frente al conato. En la intervención han participado alrededor de una veintena de medios terrestres y aéreos, entre ellos tres helicópteros: dos del Cabildo de Tenerife y uno del Gobierno de Canarias.

El operativo se completa con efectivos de Brifor, agentes de Medio Ambiente, Policía Local de Buenavista, Consorcio de Bomberos de Tenerife, Bomberos Voluntarios y efectivos de la Guardia Civil.

La prioridad del operativo ha sido contener el fuego con rapidez, especialmente por la cercanía de viviendas y por tratarse de una zona con una orografía complicada. En enclaves como Masca, el apoyo aéreo resulta fundamental durante la fase inicial de cualquier incendio por las dificultades de acceso de los medios terrestres.

Según las primeras valoraciones, la evolución inicial fue favorable y el conato no parecía revestir una especial gravedad. Aun así, el dispositivo se mantiene desplegado y bajo seguimiento permanente hasta garantizar que el perímetro queda completamente asegurado.