Denuncian en Tenerife la invasión de fincas privadas por senderistas desaprensivos en un espacio protegido

Un guarda rural denuncia en Tenerife la invasión de fincas privadas por senderistas desaprensivos, que se salen de los caminos oficiales, en un espacio protegido.

Dicho profesional señala que los responsables de tales acciones han marcado con pintura azul una vereda de uso exclusivo de los dueños del terreno para no perderse y hacer fotos que después suben a las redes sociales. Los hechos han ocurrido en el Macizo de Anaga, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Así lo explica Pedro Pérez, guarda rural de Anaga, quien advierte del incremento de comportamientos irresponsables por parte de algunos caminantes, que han convertido en una peligrosa moda abandonar los senderos oficiales para subir laderas o atravesar propiedades privadas, "con el único fin de obtener fotografías para las redes sociales".

Deterioro del medio

Pérez recuerda de manera tajante que está prohibido abandonar los senderos homologados y señalizados, que tienen la marca PR. Andar por fuera de los mismos provoca un grave deterioro del medio natural, a la vez que daña la flora y la fauna, incrementa el riesgo de erosión del terreno y vulnera el derecho de propiedad de los titulares de las fincas afectadas.

El guarda rural señala que "estas conductas son totalmente incompatibles con la conservación del Parque Rural de Anaga y no serán toleradas".

Comenta que desde la Guardería Rural se intensificará la vigilancia y se procederá a denunciar todas aquellas infracciones que sean detectadas, a la vez que se exigirán las responsabilidades administrativas o legales que correspondan.

Marca azul en una senda fuera de un sendero homologado / El Día

Protección

"El patrimonio natural de Anaga debe ser respetado y protegido; quien visita este espacio tiene la obligación de hacerlo cumpliendo la normativa y utilizando de forma exclusiva los senderos autorizados", señala Pedro Pérez.

Apunta que alguien ha marcado con pintura azul el recorrido de una vereda para "ellos guiarse", de forma ilegal, cuando vienen con grupos de gente. "Ahora tenemos un gran problema, que muchas personas se echan fuera de los caminos homologados para sacar fotos", indica.

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Esa práctica se ha detectado en el camino particular que enlaza Cabezo de los Charcos con el Roque Chiguel.