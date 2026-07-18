Declarado un conato de incendio en Masca a 50 metros de viviendas
El fuego se originó en la zona de Lomo del Medio, en Buenavista del Norte, y el Cabildo de Tenerife ha desplegado dos helicópteros, Brifor, bomberos, técnicos, medios sanitarios y recursos terrestres.
Un conato de incendio se ha declarado este sábado en el barranco de Masca, en el municipio tinerfeño de Buenavista del Norte, a unos 50 metros de viviendas. El fuego se originó sobre las 12.00 horas en la zona conocida como Lomo del Medio, según fuentes del 112 y del Cabildo de Tenerife.
El incendio afecta a una zona de cañaveral y desde el mediodía trabajan en el lugar medios aéreos y terrestres para tratar de contener las llamas. La ubicación del conato, en un entorno de difícil acceso, ha obligado a movilizar apoyo aéreo desde los primeros momentos de la intervención.
Dos helicópteros y medios terrestres trabajan en la zona
El Cabildo de Tenerife ha activado un amplio dispositivo de extinción, integrado por dos helicópteros, efectivos de Brifor, bomberos del Cabildo, personal técnico, medios sanitarios y recursos terrestres.
La prioridad del operativo es contener el fuego con la mayor rapidez posible, especialmente por tratarse de una zona complicada para el acceso de los recursos terrestres. En este tipo de enclaves, el apoyo de los helicópteros resulta clave durante la fase inicial de la emergencia.
Según el Cabildo, la evolución inicial del conato es favorable y, de acuerdo con las primeras valoraciones, no parece revestir una especial gravedad. No obstante, el dispositivo continúa trabajando sobre el terreno y se mantiene un seguimiento permanente de la situación.
Las autoridades han pedido a la ciudadanía que no se acerque a la zona del incendio y que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.
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