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Detenida en Tenerife una fugitiva que estafó 300.000 libras esterlinas a una anciana en el Reino Unido

La Policía Nacional localizó en Los Cristianos a la implicada, que ingresó en prisión a la espera de su extradición

La Policía Nacional detiene a una fugitiva reclamada por las autoridades de Reino Unido tras estafar más de 300.000 libras esterlinas

La Policía Nacional detiene a una fugitiva reclamada por las autoridades de Reino Unido tras estafar más de 300.000 libras esterlinas

Guardia Civil

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Una fugitiva fue arrestada en Tenerife como presunta autora de una estafa de 300.000 libras esterlinas a una anciana en el Reino Unido.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en el sur de la Isla a una mujer reclamada por las autoridades de dicho país por un delito de estafa cometido contra una mujer de avanzada edad.

Los hechos tuvieron lugar entre los años 2019 y 2023. Según la investigación, la acusada entabló una relación de confianza con la víctima y, tras conseguir aislarla de su entorno familiar, comenzó a retirar dinero en efectivo de sus cuentas bancarias para su propio beneficio, alcanzando la cantidad aproximada de 300.000 libras esterlinas.

Retiradas de efectivo tras el fallecimiento de la víctima

Inicialmente, la detenida fue acusada por las autoridades británicas de un delito de fraude por abuso de confianza que abarca los hechos cometidos hasta 2022, año en el que falleció la mujer afectada.

Tras ello, la acusada continuó efectuando retiradas de efectivo de las cuentas de la mujer y, posteriormente, fue condenada por un delito de hurto en relación con estos hechos.

La investigada no compareció en el juicio y abandonó Reino Unido, incumpliendo las condiciones impuestas por las autoridades, que le prohibían abandonar el territorio nacional.

Rechazo social

Los hechos descritos causaron gran revuelo y un profundo rechazo entre la población británica debido al modus operandi utilizado y la extrema vulnerabilidad de la víctima, llegando a trascender a España.

Tras ser localizada en Tenerife, el pasado 14 de julio los agentes de la Policía Nacional recibieron la Orden Internacional de Detención (OID) emitida por las autoridades británicas, siendo detenida tan solo unas horas más tarde en la localidad de Los Cristianos, lugar donde era propietaria de un chalet adosado y desarrollaba su vida cotidiana con total normalidad.

La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional.

Colaboración Ciudadana

Para la localización de estos fugitivos, la colaboración ciudadana puede resultar fundamental, ya que son susceptibles de ser vistos a lo largo del país.

Las personas interesadas pueden conocer quiénes son los más buscados a través de la página policía.es, en el apartado colabora, buscados.

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Cualquier persona que pueda aportar algún dato que facilite su paradero también puede hacerlo de forma totalmente confidencial a través del correo electrónico losmasbuscados@policia.es

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