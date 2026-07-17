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Despliegue policial para evitar una muerte en el edificio abandonado de Añaza

Policías locales y agentes de la Policía Nacional intervienen para impedir la precipitación de un joven

Imagen de archivo del mamotreto de Añaza

Imagen de archivo del mamotreto de Añaza / El Día

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Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Un amplio despliegue policial se desarrolló en la mañana de este viernes en el edificio abandonado de Añaza, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, para evitar una muerte.

Agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local, bomberos del Consorcio de Tenerife y una ambulancia actuaron en las dicha obra inacabada.

El motivo es que un joven, que se encontraba en la azotea del inmueble, mostró su intención de precipitarse, según indican las fuentes oficiales.

La Policía Nacional gestionó el envío de un agente negociador para que hablara con el afectado.

La Policía Local confirmó que "se ha podido acceder a un joven que, desde esta mañana, había accedido al edificio abandonado de Añaza con intenciones autolíticas".

"En principio, ha desistido tras labores de personal negociador de la Policía Nacional", explicaron desde el Ayuntamiento de la capital tinerfeña.

Bomberos del parque de Tomé Cano colaboraron para evacuar al joven del lugar. La instrucción de las diligencias por este asunto ha sido asumida por la Policía Nacional.

Personas fallecidas

Durante los últimos años, varias personas han fallecido en dicho edificio abandonado en distintas circunstancias, tanto por suicidio como de forma accidental.

El pasado 6 de diciembre, una menor de 13 años falleció después de precipitarse desde varias plantas de altura en el interior de dicha obra inacabada.

Después, el Ayuntamiento ha desarrollado diversas acciones para intentar evitar el acceso a dicho recinto. Pero todos esos esfuerzos han sido infructuosos.

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Y tampoco han terminado las gestiones para culminar el derribo de dicha estructura, que se halla a escasa distancia del mar, en las proximidades de Acorán y Añaza.

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