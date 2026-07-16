Detención ilegal en Tenerife: utilizan la vulnerabilidad de un paciente para incomunicarlo y robarle sus ahorros

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un hombre y una mujer en el sur de Tenerife por su presunta implicación en los delitos de detención ilegal y estafa. La operación policial se desencadenó a raíz de una denuncia inicial interpuesta por la propia víctima en las dependencias de la Guardia Civil de Granadilla de Abona, donde alertaba de las maniobras económicas delictivas de las que estaba siendo objeto.

El origen de la trama se sitúa en un centro hospitalario donde la víctima permaneció ingresada durante varios días. En ese periodo, la detenida —aprovechando su condición profesional de celadora— logró ganarse la confianza del paciente. Para ello, se valió de la extrema situación de vulnerabilidad del hombre, condicionada por su avanzada edad y por la total falta de arraigo familiar o social en la isla.

Secuestrado e incomunicado tras recibir el alta médica

El presunto calvario de la víctima comenzó en el momento en que recibió el alta médica. La celadora, actuando en connivencia con el otro varón detenido, trasladó al anciano directamente hasta su propio domicilio particular:

Retención contra su voluntad: El afectado permaneció encerrado e incomunicado en la vivienda durante al menos una semana.

El afectado permaneció encerrado e incomunicado en la vivienda durante al menos una semana. Saqueo de cuentas: En ese periodo de aislamiento, los arrestados utilizaron las claves y tarjetas de la víctima para realizar transferencias bancarias y extracciones de efectivo en cajeros automáticos por un valor aproximado de 4.000 euros.

Puestos a disposición judicial ante posibles nuevas víctimas

Tras lograr escapar o ser liberado, el afectado denunció los hechos, lo que permitió activar a las fuerzas de seguridad para localizar y detener de inmediato a la pareja. Ambos arrestados ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

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La Policía Nacional mantiene la investigación abierta y no descarta que los detenidos hayan podido emplear este mismo modus operandi con anterioridad, por lo que se indaga en el entorno laboral de la celadora ante la posibilidad de que aparezcan más personas vulnerables que hayan sido víctimas de delitos de similar naturaleza.