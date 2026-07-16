Una celadora de La Candelaria retiene a un anciano y le roba 4.000 euros

Integrantes de la Policía Nacional detuvieron a una celadora del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc) y a un hombre por su presunta implicación en un delito de detención ilegal y estafa. Ambos investigados presuntamente retuvieron a un ciudadano de nacionalidad italiana en su vivienda de Granadilla de Abona durante una semana, mientras que con su tarjeta le sacaban dinero de un cajero automático.

Los hechos ocurrieron a finales del pasado mes de marzo y ambos implicados, de nacionalidad española, fueron arrestados el 24 de junio.

El trabajo para lograr esclarecer los hechos fue llevado a cabo por profesionales del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Comisaría de Distrito Norte de Santa Cruz de Tenerife, situada en la calle Pérez de Ayala (Los Gladiolos)

La investigación comenzó tras la denuncia presentada el 19 de abril por un hombre en las dependencias del puesto principal de la Guardia Civil de Granadilla, a través de la cual ponía en conocimiento de los agentes unos hechos constitutivos de un delito de estafa por parte dos personas.

La víctima, que tiene más de 80 años, estuvo hospitalizada varios díasen el mencionado hospital de referencia de Tenerife.

Durante este tiempo, una mujer, que se aprovechó de su condición de celadora en el centro, logró ganarse la confianza del anciano italiano. Según los investigadores, la trabajadora se valió de la especial situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el afectado, debido a su avanzada edad y a la ausencia de arraigo y familiares en la isla.

Cuando el hombre fue dado de alta, la celadora, junto a su compinche, lo trasladó a su domicilio en Granadilla de Abona, donde permaneció retenido e incomunicado en contra de su voluntad durante, al menos, una semana.

En este periodo de tiempo, lograron realizar retiradas de efectivo en cajeros y transferencias desde la cuenta bancaria de la víctima por un importe aproximado de 4.000 euros.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, mientras la investigación continúa abierta. Los agentes nodescartan la aparición de más personas vulnerables que hayan podido ser víctimas de delitos similares.

Y es que son muchas las personas vulnerables por su avanzada edad o problemas de salud mental que cada mes pasan por dicho complejo dependiente de la Consejería de Sanidad.

Fuentes autorizadas del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria confirmaron que la mujer detenida trabaja, o trabajaba, en el mencionado recurso.

Explicaron que «es un proceso judicializado» y que, por tanto, «colaboraremos en todo lo que requiera la Justicia, además de cumplir con lo que dicte el Juzgado».

Sin embargo, no aclararon si la mujer implicada sigue en su puesto de trabajo, si ha sido apartada, si está de baja o se le ha abierto algún expediente disciplinario.