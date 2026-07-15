Siniestro mortal en Canarias: un trabajador pierde la vida en un accidente laboral durante la retirada de una hormigonera

Un trágico accidente laboral se ha cobrado la vida de un trabajador en el sur de Gran Canaria. Un operario de grúa, identificado como O. A. V. G., de 47 años y natural del municipio de Telde, ha fallecido este martes mientras participaba activamente en las tareas para retirar un camión hormigonera en la zona de El Salobre, dentro del término municipal de San Bartolomé de Tirajana.

El siniestro se desencadenó en el momento en que la hormigonera, que presuntamente carecía del calzado de seguridad obligatorio o este no estaba correctamente colocado, sufrió un desplazamiento inesperado durante las maniobras de preparación para su retirada.

El pesado vehículo se precipitó directamente contra el trabajador, quien quedó atrapado y sufrió un fuerte aplastamiento. A consecuencia del violento impacto, el operario acabó cayendo por una ladera adyacente.

Investigación abierta por las fuerzas de seguridad

Tras recibir la alerta del accidente, se movilizaron de urgencia los recursos de emergencias y los agentes de la unidad de Atestados de la policía local. A su llegada al punto exacto del incidente, los efectivos sanitarios y policiales confirmaron que las lesiones sufridas eran incompatibles con la vida, por lo que solo pudieron certificar su fallecimiento.

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Las circunstancias exactas que rodearon este fatal suceso ya están bajo investigación policial y judicial. Las pesquisas tratan de esclarecer las causas del desplazamiento fortuito de la hormigonera y verificar si se produjo alguna negligencia o fallo mecánico durante la ejecución de las maniobras de rescate del vehículo.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas