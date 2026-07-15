Seis personas detenidas en Tenerife por corrupción de menores, divulgar imágenes de explotación sexual infantil y tenencia ilícita de armas

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Tenerife a seis hombres como presuntos autores de delitos de corrupción de menores, distribución de material de explotación sexual infantil y tenencia ilícita de armas.

La investigación se inició en febrero del 2025, cuando la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional detectó la actividad de varios usuarios residentes en la Isla que presuntamente habrían descargado y distribuido pornografía infantil.

Las pesquisas desarrolladas por los agentes especializados de la provincia tinerfeña permitieron identificar y localizar a los seis investigados en diferentes puntos de Tenerife, de forma concreta en los municipios La Victoria de Acentejo, San Cristóbal de La Laguna, el Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife.

Intercambio de información

Su modus operandi consistía en la descarga y distribución de material pedófilo a través de redes peer to peer o redes entre iguales, las cuales permiten que los ordenadores o dispositivos intercambien información directamente entre sí, sin necesidad de que exista un servidor central que controle las comunicaciones.

Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, los investigadores llevaron a cabo seis entradas y registros en distintos domicilios, donde además de practicar las detenciones, intervinieron numerosos ordenadores de sobremesa, discos duros de gran capacidad, teléfonos móviles y abundante cantidad de contenido ilícito.

Armas y dispositivos de almacenamiento de archivos / El Día

Durante uno de los registros, además de las correspondientes evidencias digitales de pornografía infantil, los agentes localizaron siete armas de fuego ilícitas preparadas para su uso: cinco armas cortas y dos largas.

Munición de guerra

Asimismo, el mismo detenido almacenaba más de 1.400 cartuchos de diferentes calibres, algunos de ellos catalogados como munición de guerra.

En otro de los registros, los investigadores comprobaron que uno de los detenidos contaba con varios antecedentes por hechos similares, localizando en su domicilio diversas aplicaciones específicamente utilizadas para la descarga de archivos ilícitos.

Investigadores de la Policía Nacional / El Día

El exhaustivo análisis forense realizado por los especialistas en investigación tecnológica de la Policía Nacional, convertidos en auténticos rastreadores digitales, ha sido clave para esclarecer los hechos.

Archivos ocultos

Los agentes lograron recuperar archivos ocultos, así como registros de actividad que los investigados habían intentado eliminar o camuflar para evitar dejar rastro de sus actos y dificultar la investigación.

La recuperación de estas evidencias digitales permitió acreditar el funcionamiento de la infraestructura utilizada para la distribución del material ilícito y reconstruir con precisión el modus operandi empleado por los detenidos, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Colaboración Ciudadana

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La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.