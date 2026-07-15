Operación contra la venta ambulante ilegal junto a una de las playas más concurridas de Tenerife

Una operación contra la venta ambulante ilegal se desarrolló en días pasados junto a una de las playas más concurridas del sur de Tenerife.

La Policía Local de Arona llevó a cabo un nuevo dispositivo contra dicha actividad en el paseo de Las Vistas, en la localidad de Los Cristianos, que ha permitido la incautación de una importante cantidad de mercancía destinada a su comercialización sin la correspondiente autorización.

La actuación forma parte del plan permanente de vigilancia y control que el Ayuntamiento desarrolla en las principales zonas turísticas del municipio para garantizar la seguridad ciudadana, favorecer la convivencia y proteger la actividad comercial que ejerce su labor de forma legal.

Competencia desleal

Durante el dispositivo, los agentes retiraron numerosos productos que estaban siendo ofrecidos para su venta de manera irregular en el paseo marítimo.

Este tipo de prácticas genera competencia desleal para el comercio local, supone una ocupación indebida del espacio público y perjudica la imagen de uno de los enclaves turísticos más visitados del municipio.

El concejal de Seguridad, Héctor Reyes, señaló que "la Policía Local continuará realizando este tipo de actuaciones de manera periódica en aquellas zonas donde se detecte venta ambulante ilegal. Estos dispositivos son fundamentales para reforzar la seguridad, proteger al comercio legalmente establecido y garantizar una convivencia adecuada en nuestros espacios públicos".

Mercancía intervenida a vendedores ambulantes / El Día

Controles

El Ayuntamiento recuerda que la venta ambulante sin autorización constituye una actividad prohibida y reafirma su compromiso de mantener este tipo de controles de forma continuada para garantizar el buen uso de los espacios públicos, ofreciendo un entorno seguro y ordenado tanto para residentes como para visitantes.

Asimismo, el Consistorio agradece la labor y la dedicación de los agentes de la Policía Local, cuyo trabajo diario resulta esencial para preservar la seguridad, el orden y la calidad del municipio.