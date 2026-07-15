Un herido en Tenerife durante un accidente que provocó retenciones de tráfico

Un hombre resultó herido de carácter leve en Tenerife durante un accidente de tráfico que provocó retenciones.

Los hechos ocurrieron poco después de las 16:00 horas de este miércoles, en la autopista del Norte (TF-5), a la altura del municipio de Los Realejos.

Los conductores de dos turismos estuvieron implicados en el kilómetro 36,5, en dirección a Icod de los Vinos, una colisión por alcance, que finalizó con la salida de vía de uno de los vehículos, un Fiat 600.

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El siniestro vial causó colas en la circulación. Y la sala operativa del 1-1-2 movilizó a una ambulancia y a agentes de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Icod de los Vinos.