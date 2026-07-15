Herido un motorista de 61 años tras una caída en Puerto de la Cruz
El accidente se produjo este miércoles en la calle Punta de la Carrera y el afectado fue trasladado con lesiones moderadas a Hospiten Bellevue.
Un hombre de 61 años ha resultado herido este miércoles tras sufrir una caída en moto en el municipio de Puerto de la Cruz, en Tenerife. El afectado presentaba diversas heridas de carácter moderado, según la información facilitada por los servicios de emergencia.
El accidente se produjo sobre las 09:45 horas en la calle Punta de la Carrera. A esa hora, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de la caída de un motorista en la vía pública.
Asistencia del SUC y traslado a Hospiten Bellevue
Tras recibir el aviso, se activaron los recursos de emergencia necesarios. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudió al lugar, valoró al afectado y le prestó la primera asistencia sanitaria.
Después de ser atendido en la zona del accidente, el motorista fue trasladado a Hospiten Bellevue, en Puerto de la Cruz, al presentar lesiones de carácter moderado.
La Policía Local aseguró la zona
Efectivos de la Policía Local intervinieron también en el lugar del siniestro. Los agentes se encargaron de asegurar la zona y de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la caída.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las causas del accidente ni sobre si hubo otros vehículos implicados.
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