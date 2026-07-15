La Guardia Civil investiga en Tenerife a un hombre por apropiarse de una cartera, usar la tarjeta bancaria y coger 600 euros
El implicado, de 61 años, realizó diversas compras en varios establecimientos comerciales
La Guardia Civil investiga en Tenerife a un hombre que se apropió de una cartera extraviada, utilizó la tarjeta bancaria que había en su interior y se apropió de los 600 euros que contenía dicho complemento.
Agentes pertenecientes al puesto de Güímar instruyeron diligencias en las que denuncian a un varón de 61 años de edad, vecino del citado municipio, como presunto autor de un delito de apropiación indebida y otro de estafa.
Los hechos delictivos se remontan al pasado mes de mayo, cuando el perjudicado presentó la correspondiente denuncia tras haber extraviado su cartera con documentación personal y 600 euros en efectivo.
En un local
Los profesionales del Instituto Armado iniciaron una investigación, gracias a la cual, tras la realización de diversas gestiones, consiguieron averiguar que el acusado se había apropiado de la cartera, cuando su propietario, por descuido, la había dejado olvidada en un establecimiento de hostelería.
El investigado no realizó ninguna acción para intentar devolverla a su dueño. Y, además de quedarse con la cartera y los 600 euros en efectivo que contenía, utilizó la tarjeta bancaria para efectuar compras en varios comercios de dicho municipio.
El investigado, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la plaza de la Sección Civil y de Instrucción que se encontraba en funciones de Guardia en el Tribunal de Instancia de Güímar.
Advertencia
La Guardia Civil recuerda que, quien encuentre un objeto perdido, debe intentar devolverlo a su legítimo propietario o entregarlo en dependencias policiales u oficinas de objetos perdidos.
La apropiación de bienes ajenos hallados y el uso no autorizado de tarjetas bancarias pueden constituir delito.
Asimismo, se recomienda revisar de forma periódica los movimientos de las cuentas bancarias y comunicar de inmediato a la entidad financiera cualquier operación no reconocida, bloqueando las tarjetas afectadas para evitar un mayor perjuicio económico.
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