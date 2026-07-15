Detenido un inspector de Policía Local en Canarias por tráfico de droga

La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe al narcotráfico en Las Palmas de Gran Canaria. Tras meses de seguimientos, los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias han detenido a un inspector de la Policía Local de la capital por su presunta vinculación y pertenencia a un grupo dedicado al tráfico de drogas en la Isla. La operación se mantiene abierta, sin que se descarten nuevos arrestos, y bajo secreto de sumario.

La intervención, desarrollada en el barrio de La Paterna de Las Palmas de Gran Canaria, explotó este lunes. Agentes de la Udyco, en el marco del dispositivo de seguimiento que realizaban a los involucrados, descubrieron cómo cargaban un vehículo supuestamente con hachís y cocaína y lo trasladaban a un inmueble situado en La Paterna.

Durante el operativo, los agentes intervinieron grandes cantidades de hachís y cocaína y detuvieron a varios individuos por un presunto delito de tráfico de estupefacientes. Entre los arrestados se encuentra un inspector de Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, cuyas iniciales corresponden a E. A. B. Ahora se investiga qué papel jugaba en la trama.

E. A. B. accedió en 2024 a inspector en prácticas, en un proceso de promoción interna del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tras superar el procedimiento, en marzo de este año tomó posesión del cargo como funcionario de carrera.

El historial

El mando policial ya estuvo envuelto en polémicas en el pasado. En 2009, cuando era subinspector, fue acusado de intentar influir en agentes del Cuerpo Local para que paralizasen la prueba de alcoholemia y el procedimiento sancionador contra dos motoristas que circulaban bajo los efectos del alcohol.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) lo condenó en 2011 a seis meses de prisión, tres años de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de 1.200 euros por tráfico de influencias. El ahora inspector recurrió el fallo al Tribunal Supremo, que lo absolvió en 2012 en una sentencia que consideraba que el TSJC se había extralimitado en sus funciones.

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Catorce años después de que su nombre saltase a los tribunales, el agente ha sido detenido por presunto tráfico de drogas. En el momento de escribir estas líneas se desconocía el peso total de los estupefacientes incautados. El caso se encuentra bajo secreto de sumario.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas