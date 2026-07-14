Tragedia en Tenerife: fallece una mujer de 70 años ahogada en el Puertito de Güímar
A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar realizadas en primera instancia por los socorristas de la playa y continuadas por los sanitarios del SUC, no fue posible salvarle la vida
Trágico suceso en el litoral del sur de Tenerife. Una mujer de aproximadamente 70 años de edad ha fallecido en la mañana de este martes, 14 de julio de 2026, tras ser rescatada del agua con signos de ahogamiento en el Puertito de Güímar, dentro del término municipal de Güímar.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió un aviso de alerta a las 10:46 horas de hoy. En la llamada se informaba sobre el rescate de una bañista que se encontraba en parada cardiorrespiratoria tras haber sido sacada del mar por los efectivos del servicio de salvamento en playas de la zona.
Los propios socorristas iniciaron de inmediato las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) para tratar de mantener a la afectada con vida mientras acudían las asistencias.
Despliegue del personal médico y confirmación del fallecimiento
De manera inmediata, la sala operativa del 1 1 2 activó un dispositivo de emergencias médicas que se desplazó con celeridad hasta el lugar del incidente:
- Servicio de Urgencias Canario (SUC): Movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.
- Atención Primaria: Se sumaron profesionales médicos y de enfermería pertenecientes al cercano centro de salud del Puertito de Güímar.
Una vez personados en la playa, el equipo sanitario del SUC y del centro de salud asumió el control de la situación y continuó aplicando técnicas avanzadas de reanimación cardiopulmonar durante un tiempo prolongado. Lamentablemente, las maniobras no dieron el resultado esperado y los facultativos solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.
En el lugar de los hechos también se personaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, quienes colaboraron estrechamente con el dispositivo de emergencias y se encargaron de custodiar el cuerpo e instruir las diligencias judiciales pertinentes.
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