Detenido en Tenerife un fugitivo buscado por las autoridades de Polonia por más de cincuenta robos y estafas

Un hombre fue detenido en Tenerife al ser un fugitivo que estaba buscado por las autoridades de Polonia por presuntamente cometer más de cincuenta robos y estafas.

Agentes de la Policía Nacional arrestaron en las dependencias de la Comisaría Local de Puerto de la Cruz a un ciudadano de nacionalidad polaca al cual le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades de su país.

Gracias a las gestiones de investigación realizadas, los profesionales del cuerpo de seguridad lograron averiguar que el reclamado residía desde hace varios años en el municipio de Icod de los Vinos, en el norte de la Isla.

Fraudes

Según autoridades judiciales polacas, al detenido le constaban más de medio centenar de reclamaciones por delitos de estafa y contra el patrimonio, así como una medida cautelar decretada por el Juzgado de Güímar consistente en la prohibición de abandonar el territorio español y retirada del pasaporte.

Tras su detención, fue puesto a disposición de la autoridad competente, que decretó su ingreso en prisión.

Colaboración Ciudadana

Para la localización de estos fugitivos, la colaboración ciudadana puede resultar fundamental, ya que son susceptibles de ser vistos a lo largo del país.

Puedes conocer quiénes son los más buscados a través de la página policía.es, en el apartado colabora, buscados. Cualquier persona que disponga de algún dato que facilite su paradero también lo puede aportar de forma totalmente confidencial a través del correo electrónico losmasbuscados@policia.es.