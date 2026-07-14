Apresado en el Sur de Tenerife con un ‘surtido’ de drogas sintéticas a la entrada de un festival de música
Un hombre fue interceptado por la Policía Nacional antes de acceder al recinto con ketamina, tusi, MDMA y cocaína
Integrantes de la Policía Nacional detuvieron el pasado sábado a un hombre, de nacionalidad italiana, cuando trataba de acceder al recinto de un festival de música en el Sur de Tenerife con un ‘surtido’ de drogas sintéticas para vender a algunos de los asistentes.
El servicio fue efectuado por miembros de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que se encargaron de llevar a cabo el filtro de seguridad en el acceso al citado evento.
Estos profesionales contaron con el apoyo del grupo de guías caninos de la Policía Local del Ayuntamiento de Adeje.
Más de cien gramos
Al varón apresado se le intervinieron más de cien gramos en total de diferentes sustancias estupefacientes. Así, en un registro le hallaron una decena de gramos de ketamina, más de 50 de MDMA (cristal), unos 20 de cocaína y otros tantos de tusi, también conocida como cocaína rosa.
Según los datos que han trascendido, al mencionado festival de música estaba previsto que asistieran unas 4.000 personas en un céntrico espacio de Costa Adeje.
Además, los profesionales de la UPR levantaron medio centenar de actas administrativas por tenencia y consumo de estupefacientes en la vía pública.
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