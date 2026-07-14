Alerta de búsqueda: buscan a Beatriz Elena P. P., desaparecida en La Laguna

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta urgente de búsqueda para tratar de localizar a Beatriz Elena P. P., una mujer de 45 años de edad a la que se le perdió la pista el pasado 1 de junio de 2026 en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife.

La organización ha catalogado esta alerta con carácter urgente en sus canales oficiales de difusión nacional e internacional bajo el lema "DESAPARECIDA / MISSING", instando a la ciudadanía a aportar cualquier pista que ayude a dar con su paradero.

Descripción física de la desaparecida

Para facilitar su identificación, la asociación ha facilitado los siguientes rasgos físicos y datos de filiación de Beatriz Elena:

Edad: 45 años.

45 años. Estatura: 1,63 metros de altura.

1,63 metros de altura. Complexión: Delgada.

Delgada. Pelo: Negro.

Negro. Ojos: Castaños.

Castaños. Seña particular: Presenta una cicatriz en la mejilla izquierda.

Vías de contacto y colaboración ciudadana

Se solicita a cualquier persona que pueda tener pistas sobre su paradero, que la haya visto en las últimas semanas o que disponga de información relevante, que se ponga en contacto de inmediato con el colectivo o con las fuerzas de seguridad del Estado:

Noticias relacionadas