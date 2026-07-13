Tres heridos tras una colisión múltiple en la TF-2, en La Laguna

Un accidente de tráfico registrado durante la noche de ayer domingo en la TF-2, a la altura del kilómetro 5 en sentido norte, dentro del término municipal de La Laguna (Tenerife), dejó tres personas heridas de distinta consideración, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) del Gobierno de Canarias.

La Sala del Cecoes recibió el aviso a las 22:29 horas, el cual alertaba de una colisión en la que se vieron implicados tres vehículos.

Evacuación de los heridos a diversos hospitales

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a los ocupantes afectados en el lugar del accidente antes de proceder a su traslado a varios centros hospitalarios de la isla.

Entre los heridos se encuentra un hombre de 28 años, que presentaba diversas contusiones de carácter moderado y fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Quirón Tenerife.

Además, un hombre de 46 años sufrió un traumatismo de carácter leve y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, mientras que un tercer afectado, de 44 años, presentaba una cervicalgia leve y fue evacuado también al Hospital Quirón Tenerife.

Intervención de los servicios de emergencia

Para atender la emergencia, el CECOES 112 activó dos ambulancias de soporte vital básico del SUC, además de efectivos del Consorcio de Emergencias de Tenerife, la Guardia Civil y el Servicio de Carreteras.

Los bomberos aseguraron la zona del accidente y colaboraron con el resto de los recursos desplazados para garantizar la seguridad durante la intervención. Por su parte, el personal del Servicio de Carreteras se encargó de señalizar el lugar del siniestro y retirar los elementos necesarios para restablecer la circulación con normalidad.

Finalmente, agentes de la Guardia Civil realizaron las diligencias oportunas para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.