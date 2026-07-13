Tres detenidos en Tenerife por explotación sexual, prostitución y corrupción de menores

Tres personas fueron detenidas en Tenerife como presuntas autoras de los delitos de explotación sexual, prostitución y corrupción de menores.

Una investigación desarrollada por la Policía Nacional permitió liberar a una menor de edad, que fue prostituida en dos locales del sur de la Isla.

Agentes de dicho cuerpo de seguridad destinados en la Unidad contra las redes de inmigración y falsedad documental (UCRIF) llevaron a cabo la intervención para esclarecer los hechos.

La investigación se inició en mayo del presente año, cuando los citados profesionales tuvieron conocimiento de que una menor de edad habría sido víctima de delitos relacionados con la prostitución, la explotación sexual y corrupción de menores entre los años 2022 y 2024.

Dos locales

En ese periodo, presuntamente fue víctima de explotación sexual en dos locales situados en la zona sur de Tenerife.

Las pesquisas permitieron constatar que los establecimientos investigados aparentaban desarrollar una actividad lícita, si bien, en su interior realmente se sometía a las mujeres a explotación sexual coactiva.

Los investigadores constataron, a través de las declaraciones y manifestaciones de las víctimas y trabajadoras, que las mujeres, algunas de ellas en situación de vulnerabilidad, eran sometidas a un control permanente.

Régimen disciplinario

Entre las normas impuestas figuraban un estricto horario laboral y un régimen disciplinario interno con numerosas obligaciones, cuyo incumplimiento conllevaba sanciones, muchas veces de tipo económico, con lo que se reforzaba así el control ejercido sobre las víctimas.

Tras obtener la perceptiva autorización judicial, integrantes de la Ucrif practicaron dos entradas y registros en los locales investigados. Así llevaron a cabo la detención de tres hombres como presuntos autores de un delito de explotación sexual, prostitución y corrupción de menores.

Los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, mientras la investigación continúa abierta para la localización de nuevas víctimas y la identificación de otros posibles implicados.

Colaboración Ciudadana

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