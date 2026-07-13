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Rescatado un hombre con signos de ahogamiento en La Palma

Fue trasladado al Hospital General en estado moderado

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

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Santa Cruz de Tenerife

Un hombre ha sido rescatado este lunes con signos de ahogamiento en la playa de Puerto Naos, en el municipio palmero de Los Llanos de Aridane.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, el aviso, en el que se informaba de que un socorrista había sacado a un hombre del agua, fue dado poco antes de las 12:30 horas.

A la llegada de los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), estos valoraron al afectado y, tras asistirlo, lo trasladaron al Hospital General de La Palma con signos de ahogamiento de carácter moderado.

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Por su parte, la Guardia Civil y la Policía Local colaboraron con los recursos de emergencias e instruyeron las diligencias correspondientes.

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