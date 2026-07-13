Herida una mujer tras volcar su vehículo en la TF-5, a la altura de La Matanza
La afectada sufrió lesiones de carácter moderado
Una mujer de 59 años ha resultado herida este lunes tras volcar su vehículo en la autopista del norte de Tenerife (TF-5), a la altura de La Matanza de Acentejo, mientras circulaba en dirección Santa Cruz.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 15:48 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a la afectada, que presentaba lesiones de carácter moderado, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Por su parte, los bomberos aseguraron la zona y la Guardia Civil realizó instruyó las diligencias correspondientes.
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