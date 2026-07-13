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Herida una mujer tras volcar su vehículo en la TF-5, a la altura de La Matanza

La afectada sufrió lesiones de carácter moderado

Vehículo volcado en La Matanza

Vehículo volcado en La Matanza

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Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 59 años ha resultado herida este lunes tras volcar su vehículo en la autopista del norte de Tenerife (TF-5), a la altura de La Matanza de Acentejo, mientras circulaba en dirección Santa Cruz.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 15:48 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a la afectada, que presentaba lesiones de carácter moderado, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

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Por su parte, los bomberos aseguraron la zona y la Guardia Civil realizó instruyó las diligencias correspondientes.

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