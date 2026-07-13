Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeBajada de ratios en EducaciónRomería de San BenitoAitor Sanz - CD TenerifeJosé Miguel Rodríguez FragaDesaparición de Airam
instagramlinkedin

La Guardia Civil sorprende en Melilla a un tinerfeño intentando viajar en avión con 83 bolsos falsificados

La mercancía intervenida, que no contaba con ninguna acreditación, iba a ser presumiblemente vendida en mercadillos

Bolsos confiscados por la Guardia Civil.

Bolsos confiscados por la Guardia Civil. / G. C.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Santa Cruz de Tenerife

La Guardia Civil ha sorprendido en el aeropuerto de Melilla a un hombre residente en Santa Cruz de Tenerife que pretendía viajar a Madrid con tres maletas llenas de bolsos falsificados de marcas reconocidas, concretamente 83, valorados en el mercado ilícito en unos 62.200 euros.

En una nota, el Instituto Armado ha informado de que al hombre, de 51 años, se le investiga por la presunta autoría de un delito contra la propiedad industrial, mientras que la mercancía ha sido intervenida a disposición de la autoridad judicial competente.

Los hechos ocurrieron días atrás en el aeropuerto melillense durante el control selectivo de los pasajeros que viajaban con destino a Madrid, cuando la Guardia Civil recibió un aviso por la presencia de tres maletas facturadas que contenían en su interior gran cantidad de bolsos.

83 bolsos de marca

La Guardia Civil identificó a su propietario y le preguntó si tenía algo que declarar, a lo que respondió que no, por lo que fue trasladado a dependencias oficiales, donde reconoció las tres maletas como suyas y se le invitó a su apertura, en cuyo interior había 83 bolsos de marcas reconocidas de lujo.

El instituto armado intervino la mercancía, de la que el hombre no presentó ningún tipo de documento que acreditara su adquisición, y pudo constatar su falsedad a través de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF), que hizo gestiones con el representante legal de las marcas en España y otras pruebas periciales que elevaron a 62.200 euros su valor.

Noticias relacionadas y más

El destino final de la mercancía falsificada intervenida hubiese sido presumiblemente la venta ambulante en mercadillos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un tinerfeño denuncia a una funcionaria por una notificación entregada a un tercero y acaba pagando 4.000 euros de costas procesales
  2. Continúa la búsqueda de Airam, desaparecido en La Palma en febrero: un conocido de la infancia asegura haberlo visto
  3. El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria este verano por su comida casera y precios económicos
  4. Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife: vestigio de la dictadura versus referente ciudadano
  5. Acuerdo económico para el pase de Mauro Pittón al CD Tenerife
  6. Romería de San Benito Abad 2026: recorrido, horario y verbena
  7. Novedades en Nueva Línea: la orquesta ya ha incorporado a dos cantantes
  8. Confirmado: estos son los horarios de todas las actuaciones del Tenerife Cook Music Fest

La Guardia Civil sorprende en Melilla a un tinerfeño intentando viajar en avión con 83 bolsos falsificados

La Guardia Civil sorprende en Melilla a un tinerfeño intentando viajar en avión con 83 bolsos falsificados

Rueda de prensa de Aitor Sanz, en imágenes

Rueda de prensa de Aitor Sanz, en imágenes

La ULL sube en el ranking Best Global Universities y se sitúa entre las 15 mejores de España

La ULL sube en el ranking Best Global Universities y se sitúa entre las 15 mejores de España

Los tribunales de instancia de Canarias a examen: el Gobierno y los sindicatos revisarán su funcionamiento

Los tribunales de instancia de Canarias a examen: el Gobierno y los sindicatos revisarán su funcionamiento

Ley de Bienestar Animal lo hace oficial: este descuido con las mascotas durante las vacaciones de verano puede acarrear multas de hasta200.000 euros para los propietarios

Ley de Bienestar Animal lo hace oficial: este descuido con las mascotas durante las vacaciones de verano puede acarrear multas de hasta200.000 euros para los propietarios

El Recinto Ferial de Tenerife instalará pantallas gigantes para ver el España-Francia del Mundial

El Recinto Ferial de Tenerife instalará pantallas gigantes para ver el España-Francia del Mundial

El choque cultural entre España y Rusia, protagonista de la comedia 'Mi querida familia rusa', rodada con Miki Nadal en Tenerife

El choque cultural entre España y Rusia, protagonista de la comedia 'Mi querida familia rusa', rodada con Miki Nadal en Tenerife

Visita a las obras de emergencia que se llevaron a cabo en Anaga

Visita a las obras de emergencia que se llevaron a cabo en Anaga
Tracking Pixel Contents