La Guardia Civil sorprende en Melilla a un tinerfeño intentando viajar en avión con 83 bolsos falsificados

La Guardia Civil ha sorprendido en el aeropuerto de Melilla a un hombre residente en Santa Cruz de Tenerife que pretendía viajar a Madrid con tres maletas llenas de bolsos falsificados de marcas reconocidas, concretamente 83, valorados en el mercado ilícito en unos 62.200 euros.

En una nota, el Instituto Armado ha informado de que al hombre, de 51 años, se le investiga por la presunta autoría de un delito contra la propiedad industrial, mientras que la mercancía ha sido intervenida a disposición de la autoridad judicial competente.

Los hechos ocurrieron días atrás en el aeropuerto melillense durante el control selectivo de los pasajeros que viajaban con destino a Madrid, cuando la Guardia Civil recibió un aviso por la presencia de tres maletas facturadas que contenían en su interior gran cantidad de bolsos.

83 bolsos de marca

La Guardia Civil identificó a su propietario y le preguntó si tenía algo que declarar, a lo que respondió que no, por lo que fue trasladado a dependencias oficiales, donde reconoció las tres maletas como suyas y se le invitó a su apertura, en cuyo interior había 83 bolsos de marcas reconocidas de lujo.

El instituto armado intervino la mercancía, de la que el hombre no presentó ningún tipo de documento que acreditara su adquisición, y pudo constatar su falsedad a través de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF), que hizo gestiones con el representante legal de las marcas en España y otras pruebas periciales que elevaron a 62.200 euros su valor.

El destino final de la mercancía falsificada intervenida hubiese sido presumiblemente la venta ambulante en mercadillos.