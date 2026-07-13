Un accidente múltiple en la TF-5 a la altura de La Victoria provoca colas kilométricas en dirección norte

Mañana complicada para los conductores que circulan por el norte de Tenerife. Una colisión múltiple registrada en la autopista TF-5, a la altura del municipio de La Victoria de Acentejo, está provocando importantes retenciones y colas kilométricas en sentido Icod de los Vinos.

Según los primeros testimonios de los conductores afectados en la vía, en el siniestro se han visto involucrados al menos cuatro automóviles, lo que ha bloqueado parcialmente la circulación. El colapso circulatorio ha provocado un tapón de vehículos que se extiende rápidamente hacia atrás, superando con creces la conocida estación de servicio de El Bohío.

Situación en la TF-5 tras el accidente / Cámaras de tráfico del Cabildo

Despliegue de los servicios de emergencia

Ante la gravedad del alcance y la afección a una de las principales arterias de la isla, se ha activado de inmediato un dispositivo de seguridad ciudadana que ya se encuentra operando sobre el asfalto:

Asistencia sanitaria: Varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se han desplazado al lugar para valorar y atender a los ocupantes de los vehículos afectados.

Varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se han desplazado al lugar para valorar y atender a los ocupantes de los vehículos afectados. Seguridad vial: Agentes de la Guardia Civil regulan el tráfico en la zona e instruyen las diligencias correspondientes del accidente.

Agentes de la regulan el tráfico en la zona e instruyen las diligencias correspondientes del accidente. Limpieza y mantenimiento: El personal del servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo trabaja a destajo en el punto del impacto para señalizar el tramo, retirar los restos de los coches y tratar de despejar la vía lo antes posible.

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Las autoridades recomiendan máxima precaución a todos los conductores que se aproximen a la zona afectada, mantener la distancia de seguridad o tomar vías alternativas si es posible debido al denso tráfico.