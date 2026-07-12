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Una senderista, rescatada en helicóptero tras sufrir una caída en Los Silos

La mujer sufrió un traumatismo en la pierna y no pudo continuar la marcha

Rescate en Los Silos

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112 Canarias

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Una senderista ha sido rescatada este domingo en un helicóptero del GES tras sufrir una caída en la zona de Lomo Morín, en Los Silos, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El suceso se produjo sobre las 13:12 horas, cuando la sala operativa del 112 recibió una alerta comunicando el incidente, por el cual la senderista no podía continuar su camino, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, rescatadores del helicóptero del GES accedieron hasta el lugar en el que se encontraba la afectada. Tras una primera atención, procedieron a su rescate para evacuarla hasta el Aeropuerto Tenerife Norte.

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Ya en tierra, personal del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la senderista, que presentó un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado y fue trasladada en ambulancia al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.

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