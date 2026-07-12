Herida una motorista tras sufrir una salida de vía en Los Llanos de Aridane
La mujer fue trasladada con policontusiones de carácter moderado al Hospital General de La Palma
Una motorista resultó herida en la noche de este sábado tras sufrir una salida de vía en la carretera que une Los Llanos de Aridane con Fuencaliente, en el municipio palmero de Los Llanos de Aridane.
El accidente se produjo sobre las 23.18 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta informando de que una motorista necesitaba asistencia sanitaria tras salirse de la calzada.
Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos de la Guardia Civil.
El personal sanitario asistió a la afectada, que presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, y la trasladó en una ambulancia medicalizada al Hospital General de La Palma.
La Guardia Civil se hizo cargo de instruir las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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