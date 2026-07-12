Cinco heridos moderados y dos leves tras un choque en la GC-1 de Gran Canaria
Cinco afectados fueron trasladados al Hospital ICOT Ciudad de Telde y otros dos al Centro Médico Arnao tras el accidente
Siete personas resultaron heridas este domingo tras una colisión entre dos vehículos que terminó con uno de ellos volcado lateralmente en la GC-1, en sentido sur, a la altura del municipio de Agüimes.
El accidente se produjo sobre las 11.18 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta informando del siniestro y activó de inmediato el dispositivo de emergencias.
Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia sanitarizada y dos ambulancias de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y agentes de la Guardia Civil.
Cinco trasladados al hospital y dos a un centro médico
El personal sanitario asistió a un total de siete afectados. Cinco de ellos presentaban lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, y fueron evacuados en ambulancia al Hospital ICOT Ciudad de Telde.
Los otros dos ocupantes sufrieron lesiones de carácter leve y fueron trasladados al Centro Médico Arnao para recibir atención sanitaria.
Los bomberos aseguraron los dos vehículos implicados en el accidente, uno de los cuales quedó volcado sobre uno de sus laterales, y colaboraron con el resto de los recursos desplazados hasta la zona para garantizar la seguridad durante la intervención.
Por su parte, la Guardia Civil se hizo cargo de instruir el atestado para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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