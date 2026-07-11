Un misterioso punto de luz verde cruza el cielo de Canarias y genera numerosas llamadas al 112

Un llamativo punto de luz de color verde cruzó el cielo de Canarias en torno a las 23.37 horas del viernes, sorprendiendo a numerosos vecinos y provocando varias llamadas al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

Según ha confirmado el 112, las alertas se recibieron desde distintos puntos de la Isla, donde varias personas comunicaron haber visto un "punto de luz" atravesando el cielo. Por el momento, el servicio de emergencias no ha podido determinar la naturaleza del fenómeno.

Las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de un bólido (un meteoro de gran brillo que se desintegra al entrar en la atmósfera) o de basura espacial durante su reentrada a la Tierra. Sin embargo, ninguna de estas posibilidades ha sido confirmada oficialmente.

Será el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) el encargado de analizar lo ocurrido para determinar el origen del fenómeno observado durante la noche del viernes.

Un coche incendiado en Güímar

Coincidiendo con el avistamiento, se registró el incendio de un vehículo en el lateral del campo de fútbol de Güímar. No obstante, no existe ninguna prueba que relacione ambos sucesos, por lo que, por el momento, se consideran hechos independientes.

Mientras tanto, las redes sociales se han llenado de vídeos y testimonios de personas que aseguran haber visto el intenso resplandor verde sobrevolando el cielo de Canarias, unas imágenes que podrían ayudar a esclarecer qué fue exactamente lo que atravesó la atmósfera.

Por ahora, esta es toda la información confirmada por el 112, que se limita a constatar la recepción de varias llamadas desde diferentes puntos del Archipiélago informando de la presencia de ese "punto de luz", sin poder identificar de qué se trataba. La confirmación definitiva quedará en manos del Instituto de Astrofísica de Canarias.

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