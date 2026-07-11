Los ciberdelitos suben en Canarias un 4% en 2025 y superan los 17.000

Las fuerzas y cuerpos de seguridad recibieron en Canarias 17.393 denuncias por delitos cometidos a través de internet durante el año pasado. Esta cifra implica que hubo 636 casos más que los detectados en el 2024. Es decir, que se ha producido una subida próxima al cuatro por ciento.

De esa cifra global de incidencia en el Archipiélago, 9.959 hechos ocurrieron en la provincia de Las Palmas, mientras que en la de Santa Cruz de Tenerife tuvieron lugar los 7.434 restantes.

En toda España se han contabilizado 488.426 ciberdelitos durante el 2025, un 5,1 por ciento más que en el ejercicio anterior. El dato del año pasado supone que las infracciones penales cometidas a través de internet ya llegan al 19,8 por ciento de la criminalidad total.

Informe

Así lo recoge el Informe sobre la Cibercriminalidad en España 2025, que ha sido elaborado por la Oficina de Coordinación de estos asuntos del Ministerio del Interior.

Las tres comunidades autónomas con más episodios fueron Andalucía, con 89.124 denuncias; Cataluña, con 73.400, así como Madrid, con 72.217. Entre las tres aglutinan el 48% de los ciberdelitos de todo el país. El Archipiélago se sitúa como la novena autonomía en esta particular clasificación estatal.

Del total de ciberdelitos conocidos por Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y los distintos cuerpos de policía local, casi nueve de cada diez (429.677) fueron fraudes informáticos (estafas), que aumentaron un 4 por ciento respecto al 2024.

Delitos sexuales

A mucha distancia le siguieron las falsificaciones cometidas a través de internet (21.690 casos), que representan un 4,4 por ciento del total, lo que supone un incremento de un 11,3 por ciento frente al ejercicio anterior.

Aumentan también los delitos sexuales (21%), los de acceso e interceptación ilícita (40,7%) y los de amenazas y coacciones (2,6%). Por el contrario, descienden un 36 por ciento los delitos contra la propiedad industrial e intelectual, así como las interferencias de datos y en sistema (- 8%).

En el 2025, los cuerpos de seguridad detuvieron o investigaron a 19.876 personas, lo que implica un 2,9 por ciento más que en el 2024.

El número de casos esclarecidos se ha incrementado también en un 11,4 por ciento y representa ya el 14,6 por ciento del total de hechos conocidos. Desde el punto de vista de la respuesta policial, el número de delitos esclarecidos creció un 54,6% desde el año 2021, pasando de 46.141 asuntos a 71.340.

Limitaciones

El documento también admite que existen limitaciones estructurales en la investigación policial, derivadas del anonimato que existe en la red, la utilización de tecnologías de cifrado y la dimensión internacional de los delitos.

Ante esas realidades, se exige reforzar las capacidades de investigación y de cooperación judicial, según se apunta en el texto elaborado por la Oficina de Coordinación de Ciberdelitos.

El informe señala que el perfil mayoritario del ciberdelincuente es un hombre (70 % de los detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años (23,7 %) y de nacionalidad española (75,7 %).

Interior explica que, de todos los arrestados, 15.045 son españoles; del resto de la Unión Europea (UE) proceden 822, mientras que de tercero países llegan a 4.831 acusados. Entre los apresados de otros estados de la UE destacan los rumanos, con 360; los búlgaros, con 79; los franceses, con 73; los italianos, con 69, o los portugueses, con 68.

Víctimas

El número de víctimas de ciberdelincuencia asciende a 383.285, un 9,3% superior al de 2024. El 52% son hombres y la franja de edad más frecuente es la comprendida entre los 51 y 65 años, en ambos sexos, que se ven afectados, de forma mayoritaria, por estafas relacionadas con tarjetas de crédito o débito, así como cheques de viaje, que han perjudicado a 146.737 ciudadanos.

De todas las personas afectadas, 328.691 son españolas; 54.594 corresponden a víctimas procedentes de terceros países, y 12.613 tienen nacionalidad de otros estados de la Unión Europea.

La incidencia de la ciberdelincuencia se distribuye de manera regular durante todo el año, aunque julio es el mes que concentra el mayor número de casos (44.999), seguido de mayo (43.862), septiembre (42.922) y marzo (42.027). Diciembre es el mes con menos ciberdelitos registrados: 36.422.

Operadores críticos

El informe recoge los ciberincidentes registrados en el ámbito de los operadores críticos, que en el 2025 recibieron 90 ciberataques, lo que supone una reducción del 43,8 por ciento respecto al 2024. La mayor parte de los incidentes fueron los denominados de compromiso de la información (32%), seguidos de los tipificados como de disponibilidad de los sistemas (31%) y, en menor medida, fraudes (19 %).

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Por sectores, Transportes concentró el 42,2 % de los ciberataques, por delante de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (15,5 %).