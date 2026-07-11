Dos personas trasladadas al hospital tras una colisión entre dos vehículos en la TF-5 a la altura de San Benito
El accidente, registrado a la altura de San Benito, en La Laguna, ha movilizado a bomberos, Guardia Civil, personal de Carreteras y una ambulancia del SUC
Una colisión entre dos vehículos registrada este sábado en la TF-5, a la altura de San Benito, en el municipio de La Laguna, ha obligado al traslado de dos personas a un centro hospitalario, según la información facilitada por los servicios de emergencia.
Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), con una ambulancia de soporte vital básico, además de Bomberos, Guardia Civil y personal del Servicio de Carreteras, que trabajaron en la asistencia a los afectados y en la gestión de la incidencia.
Por el momento no ha trascendido el estado de las dos personas trasladadas ni las circunstancias en las que se produjo la colisión.
El siniestro provocó retenciones en la TF-5 mientras los equipos de emergencia intervenían en la zona.
Habrá ampliación
- Brussino fuerza su salida para poder ser aurinegro
- El bar de Tenerife que conquista con una de las carnes de cabra más famosas de la isla: siempre está lleno
- Es oficial en el BOE: el Gobierno aprueba la nueva jubilación parcial anticipada para los funcionarios de Tenerife
- Descontento en la comunidad venezolana de Canarias por la gestión de la ayuda humanitaria tras los terremotos
- El corredor tinerfeño de 75 años que sigue ganando mundiales: “El día que deje de sentir ese nervio, tal vez deje de correr”
- Luz verde a la construcción de un nuevo gran parque en Santa Cruz de Tenerife: Bermúdez asegura que será un 'referente' para Canarias
- Romería de San Benito Abad 2026: recorrido, horario y verbena
- Colchonetas acuáticas en la playa de Las Teresitas de Santa Cruz de Tenerife