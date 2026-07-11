Dos personas trasladadas al hospital tras una colisión entre dos vehículos en la TF-5 a la altura de San Benito

Una colisión entre dos vehículos registrada este sábado en la TF-5, a la altura de San Benito, en el municipio de La Laguna, ha obligado al traslado de dos personas a un centro hospitalario, según la información facilitada por los servicios de emergencia.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), con una ambulancia de soporte vital básico, además de Bomberos, Guardia Civil y personal del Servicio de Carreteras, que trabajaron en la asistencia a los afectados y en la gestión de la incidencia.

Por el momento no ha trascendido el estado de las dos personas trasladadas ni las circunstancias en las que se produjo la colisión.

El siniestro provocó retenciones en la TF-5 mientras los equipos de emergencia intervenían en la zona.

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