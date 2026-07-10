Intervienen una gran cantidad de alcohol de garrafón en un comercio de Tenerife

Integrantes de la Guardia Civil requisaron una importante cantidad de bebidas alcohólicas de garrafón en un establecimiento comercial situado en el municipio de Güímar durante una inspección.

La intervención fue llevada a cabo por agentes pertenecientes a la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, que efectuaron un registro en una tienda dentro de las actuaciones propias de dicha especialidad del cuerpo de seguridad. En este caso, los funcionarios del Instituto Armado requisaron bebidas derivadas del alcohol y productos alimentarios destinados a la venta directa al público.

Después de que los guardias civiles se identificaran como tales y comenzaran el análisis de la mercancía en el citado comercio, comprobaron la existencia de diversas irregularidades en productos alimentarios y bebidas alcohólicas expuestas para su comercialización.

Productos que incumplían la normativa

De forma concreta, los agentes detectaron que distintos productos alimentarios incumplían la normativa en materia de seguridad alimentaria y nutrición, al carecer de la información obligatoria para el consumidor, sobre todo en lo relativo a los requisitos lingüísticos y al etiquetado.

Además, los profesionales del PAFIF constataron que 420 botellas de bebidas derivadas del alcohol incumplían la normativa fiscal, al carecer del correspondiente precinto fiscal exigido por la legislación sobre Impuestos Especiales, según la información divulgada ayer por parte de la Comandancia Provincial.

La actuación fue realizada por la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife

Como resultado de la actuación, los miembros del cuerpo de seguridad presentes en el local procedieron a la inmovilización cautelar de un total de 8.554 productos.

De esa cantidad global, 8.134 correspondían a bebidas envasadas en latas y botellas de distintas marcas, por presuntas infracciones administrativas a la normativa de seguridad alimentaria y 420 correspondían a botellas de bebidas derivadas del alcohol, por incumplimiento de la normativa relativa al precinto fiscal, indicaron desde el Instituto Armado.

Los agentes formalizaron la correspondiente acta de inspección, que fue firmada por un empleado del establecimiento, al que se entregó copia de la misma.

Los agentes detectaron infracciones a la Ley de Seguridad Alimentaria, así como a la de Impuestos Especiales

Las actuaciones fueron remitidas a los organismos públicos competentes para que procedan a la instrucción de los expedientes administrativos que, en su caso, haya que tramitar. En cualquier caso, los guardias aplicaron la medida cautelar de inmovilización de los productos constitutivos de posible infracción.

Las irregularidades detectadas en dicho negocio de Güímar constituyen posibles infracciones a la Ley 17/2011, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, por deficiencias en el etiquetado e información al consumidor, y de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, por la comercialización de bebidas alcohólicas sin el preceptivo precinto fiscal, pudiendo dar lugar a sanciones económicas y a la inmovilización o decomiso de la mercancía, según los datos divulgados por parte del Instituto Armado.