Un hombre de 25 años muere tras ser rescatado del mar en Güímar
Varios bañistas sacaron al joven del agua en Punta Prieta e iniciaron maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios de emergencia
Un hombre de 25 años falleció este miércoles tras ser rescatado del mar en la zona de Punta Prieta, en el municipio tinerfeño de Güímar, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo a las 20:27 horas del 9 de julio, cuando el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que unos bañistas habían sacado del agua a un hombre que necesitaba asistencia urgente.
Tras recibir el aviso, el Centro Coordinador activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
Maniobras de reanimación
Después del rescate, los propios bañistas iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios de emergencia.
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife continuaron con las maniobras de reanimación hasta que llegó el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El SUC desplazó al lugar una ambulancia medicalizada y otra ambulancia sanitarizada. El personal sanitario practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, aunque no obtuvo resultado y solo pudo confirmar el fallecimiento del afectado.
Diligencias de la Guardia Civil
Además del SUC y Bomberos de Tenerife, el 112 activó a la Guardia Civil, que se hizo cargo de instruir las diligencias correspondientes.
El suceso movilizó a los servicios de emergencia en Punta Prieta durante la tarde-noche de este miércoles.
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