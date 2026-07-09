El turista británico fallecido en Tenerife tras un robo con violencia murió al golpearse la cabeza con un vehículo estacionado en la vía

El turista británico que falleció el mes pasado en Tenerife tras sufrir un robo con violencia mientras paseaba con su mujer murió debido a las lesiones derivadas al golpearse la cabeza contra un vehículo estacionado en la vía cuando los presuntos ladrones lo empujaron.

Así lo explica la Policía Nacional en un comunicado, en el que recuerda que, por este caso, han sido detenidas tres personas, una como presunto autor de un homicidio y otras dos como presuntos autores de lesiones y robo con violencia.

Los hechos ocurrieron en la tarde del miércoles, 17 de junio, en la localidad de Los Cristianos, cuando dos varones siguieron a una pareja de ancianos hasta la entrada de su urbanización con la intención de sustraerles sus pertenencias. Tras darles alcance, los autores intentaron arrebatar el bolso de la mujer, de 79 años, mediante el método del tirón, haciéndole caer al suelo y comenzando un forcejeo por el que sufrió lesiones.

Asimismo, intentaron sustraer de forma violenta el reloj del hombre, siendo empujado y cayendo al suelo, golpeándose la cabeza contra un vehículo estacionado en la vía pública. Por este motivo, el hombre, de 88 años, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde falleció posteriormente a causa de las lesiones.

Huyeron sin el botín

Al lugar de los hechos acudieron varios testigos que escucharon los gritos de las víctimas, lo cual provocó que los presuntos autores huyeran a bordo de un vehículo sin conseguir el botín.

Tras las oportunas investigaciones, los agentes lograron identificar a los presuntos autores, siendo detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial competente que decretó prisión para uno de ellos, mientras que los otros dos quedaron en libertad provisional.

Colaboración Ciudadana

La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.