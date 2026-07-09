Un motorista herido de carácter moderado tras sufrir una caída en Los Realejos
El afectado, un hombre de 40 años, tuvo que ser asistido por el SUC en la calle Los Barros y posteriormente evacuado al Hospital Hospiten Bellevue
Un motorista de 40 años ha resultado herido en la tarde de este jueves, 9 de julio de 2026, tras sufrir una caída mientras circulaba por el municipio de Los Realejos, en el norte de Tenerife.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, la sala operativa recibió una alerta a las 15:04 horas en la que se comunicaba el accidente de tráfico y la necesidad de asistencia sanitaria en la calle Los Barros. De inmediato, el 1 1 2 activó los recursos de emergencia necesarios para atender el incidente.
Asistencia sanitaria y traslado hospitalario
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se desplazó rápidamente hasta el punto del accidente con una ambulancia de soporte vital básico para prestar las primeras atenciones en el lugar.
- Valoración del herido: En el momento inicial de la asistencia, el afectado presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones.
- Evacuación: Tras recibir las primeras curas y ser estabilizado sobre el terreno, el motorista fue trasladado en la ambulancia del SUC al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.
Por su parte, los agentes de la Policía Local de Los Realejos personados en el área se encargaron de asegurar la zona para facilitar el trabajo del equipo sanitario y procedieron a realizar el atestado correspondiente para esclarecer las causas del siniestro.
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