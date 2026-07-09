Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora del calor en TenerifeMuere Bonnie TylerFallecidos españoles en VenezuelaViviendas de SomosierraEl Centro Atmosférico de Izaña cambia de nombreTiempo en TenerifeNueva Línea
instagramlinkedin

Un motorista herido de carácter moderado tras sufrir una caída en Los Realejos

El afectado, un hombre de 40 años, tuvo que ser asistido por el SUC en la calle Los Barros y posteriormente evacuado al Hospital Hospiten Bellevue

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un motorista de 40 años ha resultado herido en la tarde de este jueves, 9 de julio de 2026, tras sufrir una caída mientras circulaba por el municipio de Los Realejos, en el norte de Tenerife.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, la sala operativa recibió una alerta a las 15:04 horas en la que se comunicaba el accidente de tráfico y la necesidad de asistencia sanitaria en la calle Los Barros. De inmediato, el 1 1 2 activó los recursos de emergencia necesarios para atender el incidente.

Asistencia sanitaria y traslado hospitalario

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se desplazó rápidamente hasta el punto del accidente con una ambulancia de soporte vital básico para prestar las primeras atenciones en el lugar.

  • Valoración del herido: En el momento inicial de la asistencia, el afectado presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones.
  • Evacuación: Tras recibir las primeras curas y ser estabilizado sobre el terreno, el motorista fue trasladado en la ambulancia del SUC al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

Noticias relacionadas

Por su parte, los agentes de la Policía Local de Los Realejos personados en el área se encargaron de asegurar la zona para facilitar el trabajo del equipo sanitario y procedieron a realizar el atestado correspondiente para esclarecer las causas del siniestro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confusión con la tasa de la basura: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife envía por error 60.440 notificaciones
  2. Santa Cruz de Tenerife toma ejemplo de Pamplona: el ayuntamiento estará presente en el dispositivo de seguridad y emergencias de San Fermín
  3. La terraza de verano de Santa Cruz de Tenerife acaba en la justicia: exigen al Ayuntamiento retomar la licitación para recuperar Isla de Mar
  4. Vuelve el refugio del Teide, el más alto de España después de permanecer siete años cerrado por obras
  5. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: los propietarios mayores de esta edad no están obligados a ser presidentes de la comunidad
  6. Dormir en Tenerife a más de 3.000 metros y cerca de las estrellas: precios y condiciones para hacer noche en el refugio del Teide
  7. El barrio de El Coromoto, en La Laguna, abre un albergue para mayores y migrantes en el antiguo Hostal Berlín
  8. Malas noticias para los conductores tinerfeños: la DGT interpone multas de 200 euros por este hábito al volante durante los desplazamientos de verano

Un motorista herido de carácter moderado tras sufrir una caída en Los Realejos

Un motorista herido de carácter moderado tras sufrir una caída en Los Realejos

Disturbios y protestas en la India por la violación y asesinato de una niña de 11 años

Disturbios y protestas en la India por la violación y asesinato de una niña de 11 años

Reconocen como víctima de "persecución política" a Josu Zabala, fallecido en 1976 por un disparo de la Guardia Civil

Reconocen como víctima de "persecución política" a Josu Zabala, fallecido en 1976 por un disparo de la Guardia Civil

Luz verde a la construcción de un nuevo gran parque en Santa Cruz de Tenerife: Bermúdez asegura que será un "referente" para Canarias

Luz verde a la construcción de un nuevo gran parque en Santa Cruz de Tenerife: Bermúdez asegura que será un "referente" para Canarias

Las olas de calor en Canarias disparan la venta de agua y helados al tiempo que caen las legumbres

Las olas de calor en Canarias disparan la venta de agua y helados al tiempo que caen las legumbres

La rebelión de La Caridad, el barrio de Tacoronte que se siente marginado

La rebelión de La Caridad, el barrio de Tacoronte que se siente marginado

La Aemet prevé que Tenerife tendrá este viernes menos calor y más nubes

La Aemet prevé que Tenerife tendrá este viernes menos calor y más nubes

Todo lo que se sabe sobre la polémica de Nueva Línea, la orquesta tinerfeña que se hizo viral hace menos de un año y ya no tiene cantantes

Todo lo que se sabe sobre la polémica de Nueva Línea, la orquesta tinerfeña que se hizo viral hace menos de un año y ya no tiene cantantes
Tracking Pixel Contents