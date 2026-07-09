Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora del calor en TenerifeLey de CienciaCD TenerifeTensión policial en Santa CruzLadrón en busca y capturaEstudios de Medicina en CanariasTiempo en TenerifeLey Municipios Turísticos
instagramlinkedin

Extinguido un incendio en San Sebastián de La Gomera

El fuego se originó durante la noche del miércoles en la zona de Vegaipala

Incendio en San Sebastián de La Gomera

Incendio en San Sebastián de La Gomera

El Día

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) de La Gomera ha informado de que el incendio originado durante la noche de este miércoles en la zona de Vegaipala, en San Sebastián de La Gomera, ha quedado extinguido.

Poco antes de la medianoche, el fuego ya había sido controlado y esta mañana, se anunció que estaba extinguido.

Noticias relacionadas

En el operativo han intervenido brigadas del operativo de Incendios Forestales del Cabildo, autobomba de Medio Ambiente y Parque Nacional, la Guardia Civil, un técnico y agente de Medio Ambiente y Cecopin.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confusión con la tasa de la basura: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife envía por error 60.440 notificaciones
  2. Santa Cruz de Tenerife toma ejemplo de Pamplona: el ayuntamiento estará presente en el dispositivo de seguridad y emergencias de San Fermín
  3. La terraza de verano de Santa Cruz de Tenerife acaba en la justicia: exigen al Ayuntamiento retomar la licitación para recuperar Isla de Mar
  4. Vuelve el refugio del Teide, el más alto de España después de permanecer siete años cerrado por obras
  5. Malas noticias para los conductores tinerfeños: la DGT interpone multas de 200 euros por este hábito al volante durante los desplazamientos de verano
  6. Bomberos de Tenerife extinguen un incendio en el Polígono de Güímar
  7. El CD Tenerife ya tiene nueva marca deportiva para el diseño de sus uniformes
  8. El HUC revoluciona Urgencias: plan de obras de dos millones de euros, Urgencias Pediátricas y un 22% más de personal

Extinguido un incendio en San Sebastián de La Gomera

Extinguido un incendio en San Sebastián de La Gomera

Incendio en San Sebastián de La Gomera

La taberna de Tenerife que conquista con sus elaboraciones y trato cercano: la tortilla de aguacate es obligatoria

La taberna de Tenerife que conquista con sus elaboraciones y trato cercano: la tortilla de aguacate es obligatoria

El sérum 2 en 1 que cambia las reglas del juego en el tratamiento antiedad facial

El sérum 2 en 1 que cambia las reglas del juego en el tratamiento antiedad facial

La nueva era de la belleza: la longevidad comienza en la piel

La nueva era de la belleza: la longevidad comienza en la piel

La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: los propietarios mayores de esta edad no están obligados a ser presidentes de la comunidad

La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: los propietarios mayores de esta edad no están obligados a ser presidentes de la comunidad

El turista británico fallecido en Tenerife tras un robo con violencia murió al golpearse la cabeza con un vehículo estacionado en la vía

El turista británico fallecido en Tenerife tras un robo con violencia murió al golpearse la cabeza con un vehículo estacionado en la vía

Las cigüeñas españolas cada vez son más sedentarias y menos migrantes: la culpa es de los vertederos

Las cigüeñas españolas cada vez son más sedentarias y menos migrantes: la culpa es de los vertederos
Tracking Pixel Contents