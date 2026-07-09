Extinguido un incendio en San Sebastián de La Gomera
El fuego se originó durante la noche del miércoles en la zona de Vegaipala
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El Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) de La Gomera ha informado de que el incendio originado durante la noche de este miércoles en la zona de Vegaipala, en San Sebastián de La Gomera, ha quedado extinguido.
Poco antes de la medianoche, el fuego ya había sido controlado y esta mañana, se anunció que estaba extinguido.
En el operativo han intervenido brigadas del operativo de Incendios Forestales del Cabildo, autobomba de Medio Ambiente y Parque Nacional, la Guardia Civil, un técnico y agente de Medio Ambiente y Cecopin.
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