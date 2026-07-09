Cae un ladrón en Tenerife que estaba en busca y captura desde hace más de un año

Un ladrón que estaba en busca y captura desde hace más de un año fue atrapado en Tenerife, al tratar de escapar de un control.

Integrantes de la Policía Local de La Laguna detuvieron el pasado martes a un delincuente que estaba buscado por las autoridades judiciales desde hacía, al menos, un año y medio como presunto autor de delitos de robos al descuido.

Tanto agentes municipales como miembros de un grupo de investigación de la Policía Nacional habían realizado diversas gestiones para intentar capturarlo hacía algunos meses, aunque hasta ahora todos esos esfuerzos habían sido infructuosos y el citado individuo seguía disfrutando de la vida en libertad.

Actitud sospechosa

La captura ocurrió en el momento en que policías locales destinados en el Grupo Operativo 4 de la Policía Local llevaban a cabo un control preventivo de documentación, personas y vehículos en las proximidades del barrio de Las Chumberas.

Alrededor de las 16:30 horas, los funcionarios se percataron de que del segundo coche que estaba en la cola a la espera de la inspección se bajó la persona que iba sentada en el asiento del copiloto y se echó a correr de manera muy sospechosa.

Persecución

Varios policías locales iniciaron la persecución a pie al mencionado joven y, después de seguir sus pasos por diferentes calles del mencionado barrio lagunero, consiguieron interceptarlo y reducirlo con la fuerza mínima imprescindible.

De esa manera, los agentes comprobaron que el hombre apresado era J.L.P.M., que tiene 29 años y es vecino de la zona de Finca España.

Los funcionarios del cuerpo de seguridad verificaron que dicha persona tiene numerosos antecedentes, varios de ellos por delitos de hurto en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Además, le constaban un par de órdenes de búsqueda, detención y personación ante las autoridades judiciales, que fueron dictadas por diversas plazas de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife.

Atestado

El trámite de la requisitoria se realizó después de un atestado llevado a cabo por integrantes de la Policía Nacional. Ante dichas circunstancias, el hombre fue trasladado a un centro de salud, donde se le hizo la inspección sanitaria habitual para determinar si tenía algún tipo de lesión que se hubiera producido durante el arresto.

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Después se le trasladó a los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional de la calle del Agua (Nava y Grimón), en el casco histórico de La Laguna, desde donde fue puesto a disposición de la autoridad judicial.