Una mujer herida tras una colisión entre un coche y un camión en Arona
La afectada fue trasladada al Hospital Quirón Costa Adeje con varias contusiones de carácter moderado en un brazo
Una mujer resultó herida este miércoles tras una colisión entre un turismo y un camión en el municipio tinerfeño de Arona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El accidente se produjo a las 10:15 horas en la carretera TF-66, en Arona. A esa hora, el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que se había producido un choque entre dos vehículos y que una persona necesitaba asistencia sanitaria.
Tras recibir el aviso, el Centro Coordinador activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
Trasladada al hospital
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó al lugar una ambulancia de soporte vital básico. El personal sanitario valoró y asistió a la afectada en el punto del accidente.
Según la primera valoración del SUC, la mujer presentaba varias contusiones en un miembro superior de carácter moderado.
Después de recibir asistencia inicial, fue trasladada en ambulancia al Hospital Quirón Costa Adeje.
Intervención de Guardia Civil y Policía Local
Además del SUC, el 112 activó a la Guardia Civil y a la Policía Local.
La Guardia Civil se encargó de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente. Por su parte, la Policía Local colaboró con el dispositivo de emergencia desplegado en la zona.
El incidente provocó la movilización de los servicios de seguridad y asistencia sanitaria en la TF-66 durante la mañana de este miércoles.
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