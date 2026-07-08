Un hombre hospitalizado con quemaduras e intoxicación tras el incendio de una vivienda en Las Chumberas
Los Bomberos de Tenerife extinguieron las llamas, localizadas en la cocina de un edificio de La Laguna, mientras que el SUC evacuó al afectado en estado moderado al Hospital de La Candelaria
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Un hombre ha tenido que ser hospitalizado en la tarde de este miércoles, 8 de julio de 2026, tras resultar afectado en el incendio de una vivienda ubicada en un edificio de la zona de Las Chumberas, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la sala operativa recibió una alerta a las 18:54 horas en la que se comunicaba que se había declarado un fuego en un inmueble de la calle volcán Nevado del Ruiz. De inmediato, el 112 activó un amplio despliegue de los recursos de seguridad y emergencias necesarios.
Extinción del fuego y despliegue de medios
Dada la naturaleza del incidente en un edificio de viviendas, se movilizó un importante dispositivo técnico y humano:
- Bomberos de Tenerife: Intervinieron de urgencia con una Bomba Urbana Pesada (BUP), un camión autoescalera y una Bomba Urbana Nodriza (BUN). Los efectivos lograron extinguir con rapidez las llamas, que afectaron principalmente a la cocina de la vivienda, y procedieron posteriormente a ventilar todo el inmueble.
- Asistencia sanitaria: El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió en el lugar al único afectado. En el momento inicial de la asistencia, el varón presentaba una intoxicación por inhalación de humo y quemaduras de carácter moderado, salvo complicaciones.
- Traslado hospitalario: Tras ser estabilizado sobre el terreno, fue evacuado en una ambulancia de soporte vital avanzado del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. En el parte oficial también se activó una ambulancia de soporte vital básico en tareas de apoyo.
- Cuerpos policiales: Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional se encargaron de asegurar la zona afectada, controlar los accesos y colaborar estrechamente con el resto de los recursos de emergencias desplegados.
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