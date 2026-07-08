Un hombre hospitalizado con quemaduras e intoxicación tras el incendio de una vivienda en Las Chumberas

Un hombre ha tenido que ser hospitalizado en la tarde de este miércoles, 8 de julio de 2026, tras resultar afectado en el incendio de una vivienda ubicada en un edificio de la zona de Las Chumberas, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la sala operativa recibió una alerta a las 18:54 horas en la que se comunicaba que se había declarado un fuego en un inmueble de la calle volcán Nevado del Ruiz. De inmediato, el 112 activó un amplio despliegue de los recursos de seguridad y emergencias necesarios.

Extinción del fuego y despliegue de medios

Dada la naturaleza del incidente en un edificio de viviendas, se movilizó un importante dispositivo técnico y humano:

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