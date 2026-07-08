Extinguido un incendio de rastrojos en Tenerife cerca de las casas de El Tablero
El fuego afectó a una zona de rastrojos en Santa Cruz coincidiendo con la alerta máxima por riesgo de incendios en las islas
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife han intervenido de urgencia para extinguir un incendio que afectó a una zona de rastrojos en el núcleo de El Tablero, dentro del municipio de Santa Cruz de Tenerife.
La rápida actuación de los equipos de extinción evitó que las llamas se propagaran, dado que el fuego se originó muy cerca de la denominada zona de interfaz urbano-forestal, un espacio crítico donde las áreas de vegetación entran en contacto directo con las viviendas y zonas residenciales.
Las autoridades de emergencias recuerdan que en estos momentos se encuentra decretada la situación oficial de alerta por riesgo de incendios forestales en todas las islas occidentales y en Gran Canaria. Debido a las condiciones meteorológicas actuales, se ruega a la población extremar al máximo las precauciones en zonas de monte y evitar cualquier actividad que pueda generar chispas o focos de calor en el campo.
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