Un dron se estrella contra una torre de vigilancia de la cárcel de Tahíche en Lanzarote

El sindicato Acaip ha alertado de un nuevo incidente relacionado con el uso de un dron en el Centro Penitenciario de Tahíche, en Lanzarote. La organización sindical considera que este tipo de episodios supone un riesgo para la seguridad de los trabajadores, de la población reclusa y de las propias instalaciones, además de advertir de las posibles consecuencias para el tráfico aéreo debido a la proximidad del recinto al aeropuerto insular.

Según la información facilitada por el sindicato, el suceso ocurrió el pasado 5 de julio, alrededor de las 13:00 horas, cuando un dron sobrevoló el establecimiento penitenciario. Durante el vuelo, el aparato impactó contra una de las torres de vigilancia y terminó cayendo al suelo.

Preocupación por la introducción de droga y teléfonos móviles

Acaip recuerda que este tipo de dispositivos se utiliza con frecuencia para intentar introducir en las prisiones sustancias estupefacientes y otros objetos cuya posesión está prohibida en el interior de los centros penitenciarios.

Entre los artículos que, según el sindicato, suelen transportarse mediante drones figuran drogas como cocaína, heroína o hachís, además de teléfonos móviles, cuya incautación, aseguran, ha aumentado de forma significativa en los últimos meses.

Riesgo también para la navegación aérea

El sindicato subraya además que el Centro Penitenciario de Tahíche se encuentra dentro del área de influencia del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote, por lo que la presencia de drones no autorizados podría afectar no solo a la seguridad del centro, sino también a las operaciones aéreas.

La normativa española establece importantes restricciones al vuelo de drones en las proximidades de los aeropuertos, con el objetivo de evitar interferencias que puedan comprometer la seguridad de las aeronaves y de los pasajeros.

Acaip insiste en la instalación de sistemas antidrones

Tras este nuevo incidente, Acaip vuelve a reclamar la implantación de sistemas antidrones en los centros penitenciarios para detectar, identificar y neutralizar este tipo de aparatos cuando sobrevuelen instalaciones sensibles.

El sindicato considera que esta medida contribuiría a reducir una amenaza que, según denuncia, se está haciendo cada vez más habitual y que exige una respuesta tecnológica y operativa adaptada a la evolución de estos dispositivos.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas