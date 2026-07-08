Bomberos de Tenerife extinguen un incendio en el Polígono de Güímar

Efectivos de Bomberos de Tenerife han extinguido esta madrugada un incendio en un horno de grandes dimensiones con palets de madera en su interior ubicado en el Polígono Industrial de Güímar.

Una nota de los bomberos indica que, sobre la 1:00 horas, fueron activados para extinguir el fuego y se evitó que afectara a la nave que se encontraba próxima al incendio.

En el servicio también colaboraron bomberos voluntarios de Güímar y estuvieron presentes agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.

Otras intervenciones

Entre otras intervenciones, este martes los bomberos también asistieron a un accidente de tráfico ocurrido en la TF-21, en La Orotava, por encima de Las Calderetas.

En el aviso se alertaba de que un vehículo había volcado. Una vez en el lugar, los efectivos verificaron que los ocupantes no se encontraban atrapados, estabilizaron el coche y limpiaron la vía.

En este caso, también intervinieron la Guardia Civil, la Policía Local y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El vehículo volcado. / @BomberosTf

Además, en Santa Cruz de Tenerife, bomberos del parque capitalino fueron activados, sobre las 19:00 horas, para extinguir un fuego de rastrojos en un solar en la calle Goya. En la intervención también participaron agentes locales.