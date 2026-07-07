La Policía Nacional detiene al patrón de una embarcación que llegó a Tenerife por un delito de favorecimiento a la inmigración irregular

Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Laguna a un hombre, patrón de cayuco, como presunto autor de un delito de favorecimiento a la inmigración irregular.

La investigación se inició a principios del mes de noviembre del año 2025 tras detectarse la presencia de una embarcación tipo cayuco en las inmediaciones del Puerto de Granadilla. En el interior del mismo viajaban 84 migrantes, en su mayoría hombres mayores de edad en un estado de salud deficiente, que manifestaban haber navegado durante nueve días desde Brufut (Gambia).

Tras más de siete meses de investigación, los agentes obtuvieron pruebas fehacientes de la implicación en un delito de favorecimiento a la inmigración irregular de al menos un patrón de cayuco, el cual pudo ser plenamente identificado y localizado en el municipio tinerfeño de La Laguna, concretamente en la Carretera de la Esperanza.

Llegada de los migrantes a Tenerife. / P. N.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quién decretó su inmediato ingreso en prisión.

Colaboración Ciudadana

La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.