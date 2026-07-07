La Policía Nacional detiene al patrón de una embarcación que llegó a Tenerife por un delito de favorecimiento a la inmigración irregular
El cayuco llegó al Puerto de Granadilla desde Gambia con 84 migrantes en un deteriorado estado de salud a bordo
Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Laguna a un hombre, patrón de cayuco, como presunto autor de un delito de favorecimiento a la inmigración irregular.
La investigación se inició a principios del mes de noviembre del año 2025 tras detectarse la presencia de una embarcación tipo cayuco en las inmediaciones del Puerto de Granadilla. En el interior del mismo viajaban 84 migrantes, en su mayoría hombres mayores de edad en un estado de salud deficiente, que manifestaban haber navegado durante nueve días desde Brufut (Gambia).
Tras más de siete meses de investigación, los agentes obtuvieron pruebas fehacientes de la implicación en un delito de favorecimiento a la inmigración irregular de al menos un patrón de cayuco, el cual pudo ser plenamente identificado y localizado en el municipio tinerfeño de La Laguna, concretamente en la Carretera de la Esperanza.
Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quién decretó su inmediato ingreso en prisión.
Colaboración Ciudadana
La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.
- El alojamiento más singular de Canarias: una casa sobre un acantilado de El Hierro que solo se puede reservar por carta
- La Policía Nacional detiene al propietario y al encargado de un pub de Las Verónicas en el que encontraron cocaína, ketamina y crack
- «Escuché su voz diciéndome que no me rindiera»
- El CD Tenerife remodela y blinda su centro del campo con cinco movimientos: dos fichajes, tres salidas y una incógnita
- Muere José Antonio Hernández Torres 'Jocha', uno de los deportistas más queridos de La Laguna
- La Guardia Civil detiene en Tenerife a dos hombres que estafaron 150.000 euros con la falsa venta de terrenos
- El mítico restaurante de Tenerife que lleva abierto desde 1953 y sigue conquistando con su pescado fresco y cocina canaria
- Atrapan en Tenerife a un joven buscado desde hacía dos años para su ingreso en el centro de Valle Tabares