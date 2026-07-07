La Guardia Civil sorprende en Tenerife a unos ladrones que llevaban en un coche ocho piñas de plátanos con un peso de 280 kilos

La Guardia Civil investiga a siete personas en el norte de Tenerife por la sustracción de casi una tonelada de aguacates y 280 kilos de plátanos. Varios de los citados ladrones fueron sorprendidos cuando tenían ocho piñas de plátanos dentro de un coche.

La intervención fue realizada por agentes pertenecientes al Equipo ROCA de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, que están especializados en la investigación de robos agrícolas y ganaderos.

Los implicados son cinco hombres, de entre 25 y 50 años de edad, así como dos mujeres, de 29 y 49 años, vecinos de diversos municipios, como presuntos autores de, al menos, cuatro delitos contra el patrimonio, robo o hurto.

Los sucesos tuvieron lugar en explotaciones fincas agrícolas dedicadas al cultivo de aguacates y plátanos situadas en Icod de los Vinos y La Matanza de Acentejo.

Reincidentes

Los acusados, que son reincidentes, con múltiples antecedentes por hechos delictivos similares, residían en las inmediaciones de las fincas afectadas por los robos, lo que les permitía controlar los horarios de los propietarios y medianeros.

Algunos se encargaban de acceder a la finca cuando sabían que no había nadie en el interior de las mismas, escalando el vallado perimetral en el caso de aquellas que lo tuvieran, mientras otros esperaban fuera en un vehículo, con labores de vigilancia y traslado.

Cabe destacar que en una ocasión, cuando los acusados cometían uno de los robos, agentes del puesto principal de Icod de los Vinos que se realizaban funciones de prevención de la seguridad ciudadana, detectaron un vehículo tipo turismo en las inmediaciones de una finca de plátanos que les resultó sospechoso.

Ocho piñas de plátano

Los guardias le dieron el alto al conductor y, tras identificarlo y realizar un registro superficial, hallaron en las plazas traseras y el maletero ocho piñas de plátanos con un peso aproximado de 280 kilos, que acababan de ser sustraídas y que fueron intervenidas.

Además, también encontraron y requisaron varias herramientas y utensilios utilizados para cometer el delito.

Utensilios usados para los robos. / G. C.

El conductor del vehículo carecía de carnet de conducir, por lo que también se le investiga por un delito contra la seguridad vial.

Inspecciones

Con motivo de estas sustracciones de aguacates, los agentes del Equipo Roca, con el apoyo de la Patrulla Fiscal y Frontera (PAFIF) y el Seprona, ambas unidades de la Compañía del Puerto de la Cruz, realizaron inspecciones y registros en diversos establecimientos comerciales, con un control riguroso de la venta de dicho producto, con la finalidad de localizar la fruta sustraída teniendo en cuenta las características del producto (variedad y calibre) para verificar su origen.

Al final, localizaron varias cajas de aguacates en una tienda de alimentación de Icod de los Vinos, respecto de las cuales no se acreditó su trazabilidad.

Conforme a los citados hechos, los agentes notificaron al propietario diversas actas de denuncia por infracciones a la Ley 6/2019, de 9 de abril, de Calidad Agroalimentaria establecidas en los artículos 50 y 51 como infracciones leves y graves al carecer la fruta intervenida del etiquetado correspondiente, así como de la documentación que garantizaría la trazabilidad del producto que se está comercializando y que protege la salud de los consumidores (controles sanitarios).

Sanciones

En el artículo 54.1 de la mentada ley se establece que las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 4.000 euros; las infracciones graves, con multa comprendida entre 4.001 y 150.000 euros, y las infracciones muy graves serán sancionadas con multa comprendida entre 150.001 y 3.000.000 de euros.