La Policía Nacional detiene al propietario y al encargado de un pub de Las Verónicas en el que encontraron cocaína, ketamina y crack

Agentes de la Policía Nacional han detenido al propietario y al encargado de un pub ubicado en la conocida zona de ocio de Las Verónicas, en Arona, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

La intervención tuvo lugar el pasado 13 de junio sobre las siete de la mañana, cuando los agentes, que se encontraban realizando labores de patrullaje peatonal, observaron que uno de los locales de la zona permanecía abierto al público más allá del horario legalmente autorizado, desarrollando su actividad de forma clandestina.

Ante esta circunstancia, y con la colaboración de la Policía Local de Arona, los agentes comprobaron que todos los accesos al establecimiento se encontraban bloqueados desde el interior, circunstancia expresamente prohibida al dificultar una eventual evacuación en caso de emergencia y generar un grave riesgo para la integridad de las personas que se encontraban en el local.

97 personas en el interior del local

Los agentes requirieron en repetidas ocasiones a los responsables del establecimiento para que facilitaran el acceso policial, haciendo estos caso omiso a dichos requerimientos. Ante la negativa reiterada y dada la situación de riesgo existente para las personas que permanecían en el interior, los agentes procedieron a franquear el acceso mediante el uso proporcionado de la fuerza, accediendo finalmente al establecimiento, donde se encontraban un total de 97 personas.

Durante la intervención se levantaron diversas actas por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, por tenencia de sustancias estupefacientes. Asimismo, se localizaron numerosos envoltorios con restos y sustancias aparentemente compatibles con marihuana, hachís, cocaína, ketamina, MDMA, popper y otras drogas sintéticas, cuya naturaleza será determinada mediante los correspondientes análisis.

Los indicios observados durante la intervención motivaron la práctica de una inspección exhaustiva del establecimiento, localizando en una zona de acceso restringido tres bolsas con aproximadamente 12,32 gramos de cocaína, dos bolsas con 2,49 gramos de ketamina, una bolsa con 6,42 gramos de crack, seis botellas de óxido nitroso (gas de la risa) con dosificadores, una báscula de precisión, bolsas de plástico presuntamente destinadas a la distribución de sustancias estupefacientes y dinero en efectivo fraccionado.

A la vista de los hechos y de los efectos intervenidos, los agentes procedieron a la detención del propietario y del encargado del establecimiento como presuntos autores de un delito contra la salud pública, siendo ambos puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Por su parte, la Policía Local de Arona elaboró el correspondiente informe en materia de actividades clasificadas, haciendo constar las irregularidades administrativas observadas durante la intervención.

Colaboración Ciudadana

La Policía Nacional en su compromiso con la lucha contra la delincuenciaorganizada continúa trabajando para desmantelar cualquier tipo de distribución de drogas ilegales. Si se tiene conocimiento, indicio o sospecha de actividades que pudieran estar relacionadas con este tipo de delincuencia, los ciudadanos pueden ponerlo en conocimiento a través del correo antidroga@policía.es.