Una mujer de 50 años resulta herida moderada tras salirse de la vía con su coche en Arafo

Una mujer de 50 años de edad resultó herida con lesiones de carácter moderado durante la tarde de este lunes, 6 de julio de 2026, tras sufrir un accidente de tráfico en el municipio tinerfeño de Arafo. El incidente consistió en una salida de vía de su vehículo cuando circulaba por la carretera TF-245, concretamente a la altura del punto kilométrico 1.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, la alerta se recibió a las 17:20 horas tras un aviso de la Guardia Civil que informaba sobre el siniestro en la citada vía de la zona sur de la isla. De inmediato, el 1-1-2 activó los recursos de emergencia necesarios para atender el accidente.

Asistencia sanitaria y traslado hospitalario

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó hasta el lugar del impacto una ambulancia sanitarizada. El personal médico valoró y asistió en primera instancia a la conductora y única afectada, quien presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones. Una vez estabilizada, fue trasladada en la ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria para recibir atención especializada.

Limpieza de la calzada e investigación del siniestro

Al margen de la asistencia sanitaria, en el lugar del accidente intervinieron operarios del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife, quienes procedieron a realizar las labores de limpieza de la calzada para retirar los restos del vehículo y garantizar la seguridad del resto de conductores que transitaban por la TF-245.

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Por su parte, los agentes de la Guardia Civil personados en el punto kilométrico se hicieron cargo de regular el tráfico en la zona y procedieron a realizar el atestado correspondiente para esclarecer las causas exactas que provocaron que el turismo se saliera de la carretera.