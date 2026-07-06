La Guardia Civil detiene en Tenerife a dos hombres que estafaron 150.000 euros con la falsa venta de terrenos

La Guardia Civil detuvo a dos hombres en Tenerife que llegaron a estafar cerca de 150.000 euros con la venta ficticia de terrenos a más de un centenar de perjudicados.

Agentes pertenecientes al Área de Investigación del Puesto Principal de Granadilla de Abona, en el marco de la, han detenido apresó a dos vecinos del citado municipio como presuntos autores de un delito continuado de estafa.

Esta intervención del Instituto Armado ya fue adelantada por EL DÍA el pasado 21 de mayo y los hechos ocurrieron después de que los implicados anunciaran en redes sociales su fraude.

Modus operandi

Los acusados ofertaban la venta ficticia de una serie de terrenos ubicados en el término municipal de Granadilla de Abona por un precio de venta muy por debajo del de mercado.

Según pudo saber EL DÍA, las víctimas iban a comprar una parcela de 1.000 metros cuadrados, a 15 euros el metro cuadrado.

De esta forma, conseguían engañar a los perjudicados convenciéndolos para que realizaran ingresos en concepto de supuesta "reserva" que, posteriormente sería descontado del precio final.

Los acusados justificaban la espera, en ocasiones de meses, en determinadas autorizaciones relacionadas con las escrituras pendientes de recibir para finalizar la transacción.

Terrenos inexistentes

Sin embargo, los supuestos terrenos o no existían, o sus legales propietarios no tenían relación ni conocimiento de la compra venta.

Los terrenos que ofrecían estaban en las zonas conocidas como Llano del Letrado y Hoya de las Perdices.

Gracias a la investigación realizada por los agentes de la Guardia Civil, se han identificado hasta el momento un total de 108 personas perjudicadas por esa estafa, quienes ya han presentado la correspondiente denuncia. Y el perjuicio económico causado de un total de 148.000 euros.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, fueron presentados en ante la autoridad judicial competente.

Consejos

Parara prevenir caer en estos fraudes, la Guardia Civil recomienda sospechar de chollos, pues hay que desconfiar si el precio del terreno está muy por debajo del valor de mercado.

Además, hay que exigir documentación registral. Los interesados tienen que solicitar al vendedor una Nota Simple actualizada en el Registro de la Propiedad para confirmar quién es el verdadero titular y si el terreno tiene cargas o embargos. También hay que visitar el terreno.

Es importante acudir a la parcela física, comprobar sus límites y verificar en el Ayuntamiento correspondiente si es urbanizable o si tiene restricciones legales (como terrenos rústicos o protegidos).

Otro elemento importante es asegurarse si quien te vende el terreno es el propietario real pidiendo su documentación oficial. Si actúan en nombre de una empresa, exige el acta constitutiva y los poderes notariales.

No hay que adelantar dinero

Nunca hay que entregar dinero en efectivo sin recibo ni realizar transferencias bancarias a particulares sin un contrato previo y formalizado.