Atrapan en Tenerife a un joven buscado desde hacía dos años para su ingreso en el centro de Valle Tabares

La Policía Autonómica detuvo en Tenerife a un joven sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en el Centro de Internamiento Educativo para Menores (CIEM) Valle Tabares, que estaba vigente desde el año 2024.

El servicio fue llevado a cabo por agentes del Grupo de Menores de la Oficina de Policía Judicial del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC).

La localización fue posible gracias a la ardua tarea desarrollada por dicho equipo que, a su vez, se coordinó con la Unidad Adscrita de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, lo que propició un continuo intercambio de información.

En Arona

Una vez obtenida información sobre los movimientos del joven, los agentes establecieron un dispositivo discreto de vigilancia, adaptado a su perfil, especialmente precavido, que permitió localizarlo y proceder a su detención en un núcleo costero del municipio de Arona.

Además de la orden de detención e ingreso en el centro de medidas judiciales para menores, al detenido le constaba una requisitoria emitida por el Tribunal de Instancia de Arona, por lo que, una vez practicado el arresto, se dio traslado de la misma a la autoridad judicial competente.

Con esta actuación, el Cuerpo General de la Policía Canaria pone de manifiesto la importancia de la coordinación entre cuerpos policiales para la localización y puesta a disposición judicial de personas reclamadas por la Justicia, así como su compromiso con el cumplimiento de las resoluciones judiciales en materia de menores.