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Un joven de 26 años, herido tras caer con su moto en Tenerife

El motorista sufrió un traumatismo moderado en la TF-631, en Arico, y fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

Ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC). / Andrés Cruz

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El Día

El Día

Un joven de 26 años resultó herido este domingo tras sufrir una caída de moto en Tenerife. El accidente se produjo en la carretera TF-631, en el municipio de Arico, y obligó a activar a los servicios de emergencia.

El afectado fue asistido por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria con un traumatismo de carácter moderado.

La caída ocurrió en la TF-631, en Arico

El incidente se registró a las 15:03 horas del 5 de julio, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta por una persona que necesitaba asistencia sanitaria tras caer con su moto.

El accidente tuvo lugar en la TF-631, una vía situada en el municipio tinerfeño de Arico.

El motorista fue trasladado a La Candelaria

Tras recibir el aviso, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios. Personal del SUC se desplazó hasta el lugar, valoró al motorista y le prestó la primera asistencia sanitaria.

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El joven, de 26 años, presentaba inicialmente un traumatismo moderado, por lo que fue evacuado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

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