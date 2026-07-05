Un joven de 26 años, herido tras caer con su moto en Tenerife

Un joven de 26 años resultó herido este domingo tras sufrir una caída de moto en Tenerife. El accidente se produjo en la carretera TF-631, en el municipio de Arico, y obligó a activar a los servicios de emergencia.

El afectado fue asistido por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria con un traumatismo de carácter moderado.

La caída ocurrió en la TF-631, en Arico

El incidente se registró a las 15:03 horas del 5 de julio, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta por una persona que necesitaba asistencia sanitaria tras caer con su moto.

El accidente tuvo lugar en la TF-631, una vía situada en el municipio tinerfeño de Arico.

El motorista fue trasladado a La Candelaria

Tras recibir el aviso, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios. Personal del SUC se desplazó hasta el lugar, valoró al motorista y le prestó la primera asistencia sanitaria.

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El joven, de 26 años, presentaba inicialmente un traumatismo moderado, por lo que fue evacuado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.